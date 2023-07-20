MasterChef'te ipler gerildi! O tartışmalar geceye damga vurdu: "Şeflerden gizlemiştim"

MasterChef All Star'da heyecan yükselerek devam ediyor. Yarışmacılar arasında tartışmaların yaşandığı gecede son dokunulmazlığı kazanan kırmızı takım oldu. Mert'in haksız yere potaya gönderildiğini düşünmesi ve yarışmada performans göstermemesi takım arkadaşlarının tepkisine neden oldu.

MasterChef'te Barış ve Eda'nın kaptanlığında yarışmalar devam ediyor. Bu akşam yayınlanan yeni bölümde haftanın son dokunulmazlık oyununun oynandı.

Geçtiğimiz gün Mert'in eleme potasına gönderilmesi ve ardından bir sonraki gün adeta yarışmaması, takım arkadaşlarının özellikle de Eda ve Rıfat'ın tepkisine neden oldu.

Haksız yere yazıldığını söyleyen Mert'e Rıfat, 'Özür dilerim. Tabağın geçmediği için seni yazdım Mert. Kusura Bakma' diyerek sert çıktı.

Eda'nın da tartışmaya katılmasıyla ortam iyice gerildi. Konuya şefler müdahale etmek durumunda kaldı.

"SİZE BELLİ ETMEK İSTEMEMİŞTİM"

Heyecanın yüksek seyrettiği gecede bir de Barış ve Büşra arasında tartışma yaşandı.

Barış'ın Büşra'nın eleme potasına kendisini göndermesini istediğini ve göz işareti yaptığını söylemesi üzerine Büşra'dan tepki geldi.

"Size belli etmemek istemiştim. Niye şimdi söyledin ki?" diyen Büşra'ya Barış'ın umursamaz tepkisi gerginliğe neden oldu.

Yarışmanın takipçilerinden ' Bugün de kavga eden edene', 'Barış ne gerek vardı şimdi bu açıklamaya?', 'Mert yarışmayacaksan bırak', 'Aynı Gamze gibi çıktı Mert' gibi yorumlar geldi.

