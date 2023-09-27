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Masterchef'te ipler koptu! Favori yarışmacı gözyaşları içerisinde rest çekti: "Gitmek istiyorum buradan!"

27.09.2023 06:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takım yarışmacıları dokunulmazlık oyununda kozlarını paylaştı. Tahsin eleme adayı olarak Tanya'nın adını verdi. Barış ve Eda'nın kavgası ise olay oldu. MasterChef'te sular durulacak gibi görünmüyor. Eda "Gitmek istiyorum buradan!" diyerek serzenişte bulundu. Sergen ve Cemre arasında ise tartışma yaşandı.

Masterchef'te finale adım adım yaklaşırken gerilimin dozu had safhalara ulaştı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu yarışmada takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Dokunulmazlık oyununda mücadele eden mavi takım yarışmacıları hünerlerini sergiledi. Kazanan Tahsin oldu ve Tanya'yı eleme adayı olarak söyledi.

Takım oylaması sonucunda en çok ismi yazılan yarışmacılar Eda ve Barış oldu.

Tahsin, Barış'ı eleme potasına yolladı. Genç yarışmacı yaptığı açıklamada "Kavgalar iki taraflı, potada seninle kavga etmemek için potaya Eda abla seni yazmıyorum. Bunu eleştiri olarak kabul et, bir kez kaybettiğinde 'Ben yapamadım, kaybettim' demedin. " ifadelerini kullandı.

"BENİM ÜZERİMDEN PRİM YAPILMASINA ALIŞTIM"

Eda ise ''Potadan korkmuyorum. İsmimin yazılmasına, benim üzerimden prim yapılmasına alıştım.'' cümlelerini belirtti.

"BU SAATTEN SONRA ESKİ BARIŞ YOK"

Barış ise yaşananlar üzerine şu sözleri söyledi:

"Herkes kendine dikkat etsin. Bu saatten sonra eski Barış yok."

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MASTERCHEF'TE SULAR DURULMUYOR!

Yarışmada dün yaşanan bu gerginliğe bugün bir yenisi eklenecek.

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Cemre, Sergen'e dönüp "Ben saygısız insana tahammül edemiyorum" dedi. Sergen "Sana ne saygısızlığım oldu?" diye sorunca ipler gerildi ve Cemre "Ağabey çıldıracağım!" diyerek sinirden güldü.

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"BENİ NİYE POTAYA ATMADIN?"

MasterChef'in yeni bölümüne damga vuracak bir diğer olay da Eda'nın gözyaşları oldu. Eda "Beni niye potaya atmadın ya? Gitmek istiyorum buradan" diyerek gözyaşları içerisinde yarışmacı arkadaşına rest çekti.

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Eda'nın bu tavrının nedeni şimdiden merak konusu oldu.

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