MasterChef’te İspanya rüzgarı esti: Paella nasıl yapılır?

MasterChef’te yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet tüm hızlıyla sürüyor. 2 Eylül 2026 tarihinde ekrana gelen bölümde bu kez mutfağı İspanya rüzgarı sardı.

Mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık mücadelesinde İspanyol mutfağından yemekler hazırlarken, yarışmacılar arasındaki gerilim de mutfaktaki performanslara yansıdı.

Gecenin dikkat çeken lezzetlerinden biri ise görüntüsüyle iştah kabartan paella oldu.

Peki, MasterChef paella tarifi nasıl yapılır? İşte evde deneyebileceğiniz İspanyol usulü paella tarifi…

İSPANYA’NIN DÜNYAYA AÇILAN LEZZETİ

İspanyol mutfağının simge yemeklerinden biri olan paellanın kökeni, ülkenin doğusunda konumlanan Valensiya bölgesine kadar uzanıyor. Valensiya’daki Albufera çevresinde çiftçi ve tarım işçilerinin beslenme ihtiyacından doğan lezzet, bölgede uzun yıllardır severek tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Bölgedeki pirinç üretiminin yaygınlığı da yemeğin temel malzemesinin pirinç olmasında önemli etkenlerden biri.

Farklı malzemelerle hazırlanan çok sayıda paella çeşidi ortaya çıksa da geleneksel lezzette tavuk, tavşan ve yerel fasülye çeşitleri öne çıkıyor.

PAELLA NASIL YAPILIR?

Öncelikle safrannı az miktarda sıcak suyun içerisinde bekleterek aromasının ve renginin ortaya çıkmasını sağlayın.

Geniş ve mümkünse sığ bir tavayı ocağa alın. Zeytinyagini işittikktan sonra küçük parçalar halinde doğradığınız tavukları ekleyerek renk alıncaya kadar kavurun.

Karides ve kalamar tavaya ekleyerek kısa süre yüksek ateşte çevirin.

Deniz ürünlerini gereğinden fazla pişirmemeye dikkat edin. Ardından bir kısmını tavadan alarak daha sonra kullanmak üzere kenarda bekletebilirsiniz.

Aynı tavaya ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. Domates suyunu çekip yoğunlaşmaya başlayana kadar pişirin. Kırmızı toz biberi ekleyerek kısa süre karıştırın. Ardından pirinci tavayı alın ve bütün yüzeye eşit bir şekilde yayın.

Safranlı suyu ve sıcak tavuk ya da deniz ürünü suyunu ilave edin. Bezelyeleri de tavaya dağıttıktan sonra tuz ve karabiberli lezzetlendirebilirsiniz.

PİRİNCİ KARIŞTIRMAYIN

Bu yemeği yaparken dikkat etmeniz gereken en kritik aşamalardan biri sıvı ve pirinç tavaya yerleştirildikten sonra pirinci sürekli olarak karıştırmamak pirincin tavaya ince ve eşit bir tabaka halinde yayılması yemeğin karakteristik dokusunun tabanı oluşturuyor. Geleneksel kaynaklarda yemeğin pilavdan ayrılan en kritik noktasının bu püf noktaya dikkat etmek vurgulanıyor.

İYİ BİR PAELLA YAPMANIN SIRRI: SOCARRAT

Paella yapmanın püf noktaları arasında belki de en önemlisi “socarrat” adı verilen tabakadır. Socarrat, paella tavsının dibinde oluşan ince ve çıtır pirinç katmanına verilen isimdir ve başarılı bir paellanın en değerli bölümlerinden biri olarak kabul edilir. Yemeğin pişirme usulüne yönelik kaynaklarda da önemli yer tutar.

Socarrat elde etmek için pirinç suyunu çektikten sonra pişirmenin son dakikalarında ateş kısa ve kontrollü bir şekilde yükseltilebilir. Tavadan hafif çıtırtılar gelmeye başlaması tabanın oluştuğuna yönelik işaretlerden biridir. Ancak bu aşamada dikkatli olunmalı amaç pirinci yakmak değil tavanın dibinde ince kızarmış bir tabaka oluşturmak.