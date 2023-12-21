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MasterChef'te kaza! Mehmet Şef'in sesi stüdyoyu inletti! "Senden kaptan olmaz!"

21.12.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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MasterChef'te zamana karşı yarışan yarışmacılar zaman zaman talihsiz kazalar yaşıyor. Programın 186. bölümünde Batuhan ve Sergen bu durumdan nasibini aldı. Canı yanan Sergen'in bağırmasının ardından Mehmet Şef'in sözleri stüdyoyu inletti. Öte yandan Sergen programın ilerleyen dakikalarında Tahsin'e "Senden kaptan maptan olmaz!" diyerek rest çekti. İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te heyecanın dozu giderek artıyor. Yarışmacılar haftanın üçüncü takım oyununda karşı karşıya geldi. Batuhan; Esra, Kıvanç ve Eren'in yer aldığı takımı için sert bir açıklamada bulundu. Genç yarışmacı, "Takım ruhu olmadığını düşünüyorum ilk günden beri." ifadelerini kullandı.

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MASTERCHEF'TE ZAMAN KARŞI YARIŞ!

Somer Şef oyun öncesi yaptığı açıklamada "2 etaplı bir yarışma yapacağız. Mavi ve kırmızı takım istediği 3 ülkenin yemeğini yapacak. Her yemekten puan alacaksınız. Daha sonra 2. etapta 5'e ulaşan oyunu kazanacak." ifadelerini kullandı.

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BİR ANDA ÇIĞLIK ATTI!

Zamana karşı yarışan Batuhan oyun sırasında elini yaktı. Programda yaşanan tek kaza bununla sınırlı kalmadı. Fırından tepsiyi çekerken elini yakan Sergen çığlık attı. Mehmet Şef ise "Ne oldu?" diye bağırdı. Ünlü şefin sesi stüdyoyu inletti.

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Programın ilerleyen dakikalarında üst kattan yarışmacıları izleyen Sergen, "Tahsin senden kaptan maptan olmaz" diyerek yarışmacı arkadaşını eleştirdi. Tahsin'in bu sözlere ne yanıt vereceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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