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Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

11.12.2023 11:50 | Son Güncelleme:
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Akıllı telefonunu yenilemek, gardırobunu kışa hazırlamak, yaşam alanını yeniden dekore etmek, alışveriş listesindeki ürünleri temin etmek, kısacası tüm ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla tamamlamak isteyenler için Yılın Son Fırsatları başladı! Yeni yıl gelmeden, her şey pahalılanmadan son indirimlerden yararlanmanın şimdi tam zamanı! Yılın Son Fırsatları hız kesmeden devam ediyor. Ayakkabılar, botlar, spor giyim ürünleri başta olmak üzere yüksek indirimleriyle öne çıkan ürünleri sizin için seçtik.

Spor ve outdoor ayakkabılarda Yılın Son Fırsatları! Yarı fiyatına sahip olmak için acele edin

Yeni yılı karşılamaya hazırlandığımız bu dönemde, ihtiyacınız olan ürünlere indirimli fiyatlarla sahip olmak, yeni yıla ihtiyaçlarınızı sıfırlamış bir şekilde girmek ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Amazon Prime üyelerine özel Yılın Son Fırsatları devam ediyor! 25 Aralık'a kadar sürecek indirimlerle dolu alışveriş etkinliğinde elektronikten modaya, ev yaşamdan gıdaya tüm kategorilerde ihtiyacınız olan ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabileceksiniz. Sizin için Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için bir araya getirdik.

Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimli tüm ürünlere buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Prime üyesi olmak ve ayrıcalıklardan yararlanmak için buraya tıklayın.

1. New Balance spor ayakkabılarda %40'a varan indirim

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Spor ayakkabılarıyla dünya çapında nam salmış New Balance, üstün destek sağlayan tabanları, yastıklama sistemleri ve dayanıklı malzemeleri ile uzun süreli konfor sunan ayakkabılar üretir. Koşu, yürüyüş, antrenman veya günlük kullanım için uygun olan modelleri ayakkabı severlerle buluşturan marka, geniş ürün yelpazesi ve yenilikçi tasarımlarıyla farklı ihtiyaçlara uygun seçenekler sunar. Kısa süreliğine indirimde olan New Balance modellerini kaçırmayın!

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2. Adımlarınız konforla buluşsun! Puma ayakkabılarda büyük fırsat

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Spor giyim deyince akla ilk gelen markalardan biri olan Puma'nın en popüler ürünleri arasında spor ayakkabılar yer alıyor. Markanın karakteristik özellikleri olan rahatlık, şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren Puma spor ayakkabılar, her beğeniye ve ihtiyaca uygun farklı renk ve desen seçenekleriyle geniş bir ürün yelpazesine sahip.
Puma spor ayakkabılar, performansa yönelik spor aktivitelerinin yanında sıklıkla günlük kullanım için de tercih ediliyor. Şık tasarımları sayesinde sokak modasının da vazgeçilmez parçalarından biri haline gelen ayakkabılar, kısa süreliğine indirimde!

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3. Özgün tasarımıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda 3000 TL'ye varan indirim

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"Konforlu, dayanıklı, aynı zamanda özgün tasarıma sahip bir ayakkabı arıyorum!" diyenlerin kesinlikle ilk tercihleri arasında yer alması gereken Camper markası, Yılın Son Fırsatları kapsamında büyük indirimlerle karşınızda! Bir kez alıp uzun yıllar kullanacağınız bir ayakkabı arayışındaysanız Camper'a mutlaka bir şans vermelisiniz. Bu indirimler bir daha gelmez, bizden söylemesi!

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4. Spor giyimde rahatlık arayanların ilk tercihlerinde Adidas'ta %40'a varan indirim

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Her yaşa, her tarza ve her spor dalına uygun çeşitlilikteki Adidas ürünleri indirimli fiyatlarıyla sizleri bekliyor. Performansı ve şıklığı buluşturan üstün kaliteli Adidas ürünleri sayesinde gündelik yaşamınızı daha konforlu hale getireceksiniz. Spor yaparken, günlük kullanımda veya şehir hayatının koşturmacasında rahatlıkla tercih edebileceğiniz Adidas ürünlerine sahip olmak için acele edin.

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5. Spor giyimi kaliteyle buluşturan Under Armour'da %40'a varan indirim

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Ultra konfor sunan, yüksek kaliteli spor giyim ürünleriyle tanınan Under Armour, profesyonel sporcular başta olmak üzere dünya genelindeki binlerce kişinin favori spor markası olmaya devam ediyor. Performansı ve rahatlığı ön planda tutan ürünlerinde yenilikçi teknolojiler kullanan marka, özgün tasarımlarıyla da öne çıkıyor. İndirimdeki Under Armour ürünlerine bakmaya ne dersiniz?

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6. Jack Wolfskin ürünleri de indirimde!

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Kaliteli bir outdoor mont ya da ayakkabı mı arıyorsunuz? O halde Jack Wolfskin indirimlerine mutlaka göz atmalısınız. Outdoor giyimin sevilen markalarından Jack Wolfskin ürünleri; fonksiyonelliği, uzun ömürlülüğü, hoş tasarımlarıyla herkesin gözdesi! Dayanıklı ve konforlu seçimler yapmak isteyenler, bizden söylemesi bu fırsat kaçmaz!

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7. Outdoor severlerin favori markası Merrell'da kaçırılmayacak indirimler

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Açık havada zaman geçirmeyi seviyorsanız Merrell ürünleri tam da size göre! Doğa severlerin outdoor giyimde aradığı dayanıklılığı, üstün performansı ürünlerinde sunan Merrell, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. Ayakkabıdan bota, monttan kabana her ihtiyaca yönelik fonksiyonel ürünlere sahip marka, Yılın Son Fırsatları kapsamındaki indirimlerle de yüzleri güldürüyor! Konforlu bir kış geçirmek isterseniz Merrell indirimlerine bakmayı unutmayın.

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8. Ayağınızda yokmuşcasına hafif ve rahat Crocs terliklere bakmadan geçmeyin

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Özgün tasarımı ve rahatlığı ile tanınan Crocs terlikler, hızla popülerlik kazanarak yediden yetmişe hemen hemen herkesin favorisi olmayı başardı. Crocsları bu denli popüler yapan hafif, yumuşak ve rahat olması! Croslite adı verilen patentli bir malzeme kullanılarak üretilen bu terlikler antibakteriyel, kokuya karşı dirençli, su geçirmez ve darbelere karşı dayanıklı olmasıyla öne çıkıyor. İndirimli fiyatlardan yararlanıp Crocs sahibi olmak için acele edin.

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9. Çabasız şıklık sunan Levi's ürünlerindeki indirimleri keşfedin!

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Levi's, birbirinden şık jeanlerin yanı sıra ceket, gömlek, ayakkabı ve aksesuarlar da dahil olmak üzere geniş bir giyim yelpazesine sahip. Dünya çapında birçok kişinin gardırobunda yer alan klasik ve zamansız bir marka olan Levi's yüksek kalite, dayanıklılık ve şıklık ile özdeşleşiyor. Sizin de Levi's'ın en havalı parçalarını gardırobunuza ekleme zamanınız gelmedi mi? Levi's ürünlerini hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

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10. Stanley termoslardaki 750 TL'ye varan indirimi kaçırmayın

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Yıllardır kullanıcılarının gözdesi olmaya devam eden Stanley termoslar, son yılların en popüler ürünleri arasında yer alıyor. Yüksek malzeme kalitesi, dayanıklılık ve tasarımı bir araya getiren Stanley termoslar, ömür boyu garantisiyle de rakiplerine fark atıyor. Yaz kış, içeceklerinizi keyifle içmenizi sağlayacak kaliteli bir termosa ihtiyacınız varsa hazır indirimdeyken Stanley termoslara bir şans vermeye ne dersiniz?

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11. Market ürünlerinde 4 Al 3 Öde kampanyası

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Temel gıdadan hijyen ürünlerine, kişisel bakıma kadar birçok üründe 4 Al 3 Öde kampanyası başladı! Evinizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla satın almanın şimdi tam da zamanı! Fiyatların artmasını beklemeden her zaman ihtiyacınız olan bu ürünlere uygun fiyatlarla kavuşmak için acele edin.

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12. Boxerdan çoraba Anthony Jackson ürünlerinde fırsatlar

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İç giyimde şıklık ve rahatlık arayan beylerin fiyat performans kategorisinde en çok tercih ettiği boxer seti, Anthony Jackson desek yanılmış olmayız! Sadece boxer seti de değil, atlet ve çorap gibi erkek iç giyimine dair kaliteli ürünleriyle tanınan marka, Yılın Son Fırsatları'na özel indirimleriyle alışveriş sahipleri sevindiriyor. Her zaman bir ihtiyaç olan iç giyim ürünlerini keşfetmek için acele edin, zira hem stoklar çabucak tükeniyor hem de indirimler bitiyor!

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13. İster çocuğunuz için ister kendiniz için alın: LEGO Setleri

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LEGO, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! LEGO'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamalısınız. LEGO setleri, her yaştan insanın ilgisini çeken ve sınırsız olasılıklara izin veren parçalarıyla unutulmaz deneyimler sunuyor.

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14. HP bilgisayarlar da indirime girdi

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Akla ilk gelen bilgisayar markaları arasında yer alan HP, teknoloji severlerden tam not almayı başaran ürünler üreterek yıllardır elektronik sektöründeki lider konumunu koruyor. Kullanıcılarının ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulunduran marka, yenilenen modelleriyle kullanıcılarına her bütçeye ve ihtiyaca yönelik bilgisayarlar sunuyor. Yılın Son Fırsatları kapsamında indirimde olan HP bilgisayarları keşfetmek ister misiniz?

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15. Hem trendleri hem indirimleri yakalayın! UGG ayakkabılarda fırsat

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Son yılların trendleri arasında yer alan UGG modelleri, yediden yetmişe herkesin favorisi! Yüksek fiyatlarına rağmen kalitesi ve dayanıklılığıyla çok sevilen UGG modellerindeki indirim kaçırılmayacak cinsten! %40'a varan indirimlerle ömürlük bir UGG'a sahip olmak için acele edin.

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16. Kullanan herkes övgüyle bahsediyor! Bioderma ürünlerinde indirim başladı

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Dermatologların tavsiyeleri arasında yer alan Bioderma ürünleri, dermatolojik çözümler sunarak cilt sağlığını korur ve dermokozmetik alanında yenilikçi ürünler üretir. Marka, dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılan çeşitli aktif bileşenlerin kozmetik formlardaki kullanımını geliştirir. Ürünler, hassas ciltler için uygun hipoalerjenik formüllerle üretilir ve cildin toleransını artırmak için test edilir. Cilt temizleyiciler, nemlendiriciler, güneş koruyucular, yüz maskeleri, akne tedavisi ürünleri, şampuanlar ve vücut bakım ürünleri gibi çeşitli cilt bakım ürünleri sunan Bioderma ürünleriyle ışıl ışıl, sağlıkı bir cilde kavuşmaya hazır olun!

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17. Grundig küçük ev aletlerindeki indirimleri keşfetmeye ne dersiniz?

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Grundig, kaliteli ürünleri ve ileri teknolojileriyle tanınır ve küçük ev aletleri konusunda lider markalar arasında yer alır. Yenilikçi tasarımlar ve kullanıcı dostu özelliklerin birleşiminden oluşan ürünleri ergonomik, enerji verimli ve çevre dostu olmasıyla öne çıkar. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan Grundig küçük ev aletlerini keşfetmeye ne dersiniz?

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18. Uzay Spor Dambıl ve Ketılbel Ürünleri

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Hem profesyonel sporcular hem de egzersiz yapanlar tarafından kullanılan spor ekipmanları; kas geliştirme, kuvvet antrenmanı, dayanıklılık kazanma, yağ yakma gibi amaçlarla sıklıkla tercih edilir. Uzay Spor da spor ekipmanları konusunda tanınan bir marka olarak sporcuların ihtiyaçlarına yönelik ekipmanlar sunar. Ürünleri genellikle dayanıklı malzemelerden üretilir ve sporcuların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanır.

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19. Unilever kişisel bakım ve temizlik ürünlerinde avantajlı fiyatlar

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Dünyanın en büyük kişisel bakım ve temizlik ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever, yüzlerce ülkede faaliyet gösterir ve Dove, Axe, Rexona, Signal, Clear, Vaseline, Omo, Cif, Domestos gibi çok çeşitli markaları bünyesinde bulundurur. Günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz kişisel hijyen ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilen geniş bir ürün yelpazesine sahip olan markanın ürünleri, kaliteli ve yenilikçi olmasıyla birçok kişi tarafından oldukça seviliyor.

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Bu içerik 18 Aralık 2023 tarihinde güncellenmiştir. İçerik güncellendikten sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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