MasterChef'te kazanan Azize oldu! 4 Eylül MasterChef Türkiye 2021'in ana kadrosuna katılan yeni yarışmacı

Yeni sezonda rekabetin devam ettiği MasterChef Türkiye'nin 4 Eylül akşamı seyirci karşısına çıkan 57. bölümünde, yarışmacılar iki turda şeflerin karşısına en kusursuz tabağı çıkarmak için mücadele verdi.

On iki yedek yarışmacının zorlu yemekleri yaptığı gecede, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın kritik tadımının ardından oy çokluğu ile bir isim MasterChef'in ana kadrosuna girdi.

Buffalo Wings ve yaratıcılık oyunundan oluşan iki zorlu tur sonrası rakiplerinden daha başarılı tabak yaparak MasterChef 2021 kadrosuna seçilen isim Azize Polat oldu.



