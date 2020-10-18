MasterChef'te kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte 18 Ekim Pazar MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı

MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim belli oldu. Bu hafta mavi ve kırmızı takımlardan 6 yarışmacı elemeye kaldı. İki turlu eleme finalinde ise bir yarışmacı MasterChef hayallerine veda etti.

MASTERCHEF’TE BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye’de her hafta üç dokunulmazlık oyunu oynanıyor ve sonrasında altı eleme adayı ortaya çıkıyor. Bu hafta ilk dokunulmazlık oyununda galip gelen mavi takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımdan ilk eleme adayları Didem ve Özgül oldu. İkinci dokunulmazlık oyununu kaybeden ise mavi takım oldu. Ve haftanın üçüncü eleme adayı Emir olurken dördüncü eleme adayı ise oylamada adı en çok yazılan Uğur oldu. Son dokunulmazlık oyununu kazanan yine kırmızı takım oldu. Dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda beşinci eleme adayı Esra olurken son eleme adayı da Tanya oldu.

MASTERCHEF İLK TURDA KİMLER KAZANDI?

MasterChef 2020'de eleme gecesi başladı ve altı eleme adayı ile kısa kısa sohbet edildi. Şefler, sohbet sonrasında ilk turda yapılacak yemeği açıkladı. Bu turda yarışmacılara verilen tavuk ciğeri ile yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Bu yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Yemeği planlamak için bir dakika, market alışverişi için ise 3 dakika verildi. Sürenin bitimi ile birlikte yarışmacılar, hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu. Şefler, tadım sonrasında altı eleme adayı arasında turu geçen üç ismi açıkladı. Bu turda başarılı olanlar Esra, Emir ve Uğur oldu. En başarılı tabağı hazırlayan ise Emir oldu.