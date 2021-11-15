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MasterChef'te kim elendi? İşte 14 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

15.11.2021 00:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021'in 14 Kasım Pazar akşamı ekrana gelen yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. MasterChef'ten elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti.

MasterChef'te kim elendi? İşte 14 Kasım MasterChef 2021'den elenen yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye’nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef 2021’de bireysel dokunulmazlığı kazanan Burcu, ilk eleme adayı olarak Araz'ın adını söylemişti.

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Takımda yapılan oylamada ise adı en fazla yazılan isim olan Azize, haftanın 2. eleme adayı olmuştu.

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MasterChef’te ikinci dokunulmazlığı kaybeden mavi takımda bireysel okunulmazlığı kazanan Eren'in söylediği Dilara, üçüncü eleme adayı oldu.

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Konseyde ise Mavi takım yarışmacıları arasında sert tartışmalar yaşandı. Hasan ile Dilara, Safanur ile Pelin arasındaki tartışmalar geceye damgasını vurdu. Oylamada en çok adı yazılan Pelin, haftanın dördüncü eleme adayı oldu.

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MasterChef'te haftanın son bireysel dokunulmazlık oyununda üçüncü olan Burcu, haftanın beşinci eleme adayı oldu.

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Dokunulmazlığı kazanan Mert olunca Sergen de haftanın altıncı eleme adayı oldu.

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MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de bu hafta elemeye kalan Pelin, Sergen, Burcu, Dilara, Azize ve Araz eleme gecesinde karşı karşıya geldi. Şefler ilk turda yarışmacılardan ana ürünün mavi yengeç olduğu yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

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İlk turda şeflerin tadımları sonrasında Dilara, Pelin ve Sergen bir hafta daha MasterChef'te kalmayı garantiledi.

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İkinci tura kalan Azize Burcu ve Araz ise Somer Sivrioğlu'nun imza tabağı pani puri yemeğini yaparak yarıştı. Bu turda ise süre sonunda yemekleri tadan şefler, ortak kararla elenen yarışmacıyı açıkladı. Şeflerin kararına göre bu hafta MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacı Azize oldu.

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GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Elendiği açıklanan Azize gözyaşlarına boğuldu. Azize'nin vedası ünlü şefleri de duygulandırdı.
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Şefler yaptıkları konuşmalarla Azize'yi teselli etmeye çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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