MasterChef'te kim elendi? Jüriyi bile duygulandıran veda! İşte 21 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim

'MasterChef Türkiye'de kim gitti?' sorusu 21 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümde yanıt buldu. TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 52. yeni bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre eleme adayı olarak Yasin'in adını söyledi. Mavi takımdaki oylamada ise ikinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaydeden kırmızı takımda ise eleme adayları kaptan Batuhan ile Suna oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde kritik bir eleme gecesi yaşandı. Eleme adayları olan Suna, Yasin, Kıvanç ve Batuhan arasında oldukça zorlu bir mücadele yer aldı. Yarışmacılar, kendilerine verilen 40 dakikada en iyi tabağı hazırlamak için ellerinden geleni yaptılar.

Şefler, Ördek Göğsü tarifini hazırlayan yarışmacıların tabaklarından tadımlarını yaparak bir kişinin Masterchef Türkiye'den elendiğini açıkladı.