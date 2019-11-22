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MasterChef'te kim elendi? Jüriyi bile duygulandıran veda! İşte 21 Kasım MasterChef Türkiye'de elenen isim

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SİNEMA TV  | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 52. son bölümüyle TV8'de ekrana geldi. MasterChef son bölümde eleme heyecanı vardı. Elemeye kalan 4 yarışmacı ördek göğsü yemeği yaparak yarışmada kalmaya çalıştı. Ünlü şefler ise tadımlar sonrasında gidecek isme karar verdi. Elenen yarışmacı açıklanınca ise duygusal anlar yaşandı. Şefler veda eden yarışmacıya övgüler dizdi. Arkadaşları ise veda sırasında gözyaşlarına boğuldu. Peki MasterChef'te bu hafta kim gitti? Suna mı, Yasin mi, Kıvanç mı yoksa Batuhan mı elendi?

'MasterChef Türkiye'de kim gitti?' sorusu 21 Kasım Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümde yanıt buldu. TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 52. yeni bölümünde yarışmaya veda eden isim belli oldu.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef'te bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, bireysel dokunulmazlığı kazanan Cemre eleme adayı olarak Yasin'in adını söyledi. Mavi takımdaki oylamada ise ikinci eleme adayı ise Kıvanç oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kaydeden kırmızı takımda ise eleme adayları kaptan Batuhan ile Suna oldu.

MASTERCHEF'TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye son bölümde kritik bir eleme gecesi yaşandı. Eleme adayları olan Suna, Yasin, Kıvanç ve Batuhan arasında oldukça zorlu bir mücadele yer aldı. Yarışmacılar, kendilerine verilen 40 dakikada en iyi tabağı hazırlamak için ellerinden geleni yaptılar.

Şefler, Ördek Göğsü tarifini hazırlayan yarışmacıların tabaklarından tadımlarını yaparak bir kişinin Masterchef Türkiye'den elendiğini açıkladı.

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Elemeye kalan Suna, Yasin, Kıvanç ve Batuhan arasında ördek göğsünü en iyi yapan yarışmacı Yasin oldu. Batuhan'ın tabağının da beğenilmesiyle son ikiye Kıvanç ve Suna kaldı. Şefler ise elenen ismin Suna olduğunu açıkladı.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmaya veda eden Suna'ya, eleme gecesi sonunda şefler tarafından övgü dolu sözler söylendi. Duygusal anların yaşandığı elemede Somer Şef, Suna için "Buradan alkışlarla gitmeyi hak ediyor...” sözlerini kullandı.

SUNA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Ulan millet açlıktan kendini yakıyor,zehirliyor intihar ediyor siz kimsiniz ulannnnn
Eeee adamların suçu ne peki bu durumda olan halktan
portakalı ördek göğsü bize kepek yapıyor
Birinci Yasin olmazsa birşey bilmiyorum
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