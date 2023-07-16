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MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta

16.07.2023 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef'te bu akşam ilk eleme heyecanı yaşanıyor. Her sezondan başarılı yarışmacıların seçildiği yarışmada sezonun ilk elemesi bu gece gerçekleşecek. Kullanıcılar yarışmayı yakından takip etmek için MasterChef canlı izle ekranını araştırıyor. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı kim oldu? Heyecan dorukta...

MasterChef All Star eleme heyecanıyla ekranlarda yerini aldı. 2018 yılından beri her yıl büyük bir ilgiyle izlenen program TV8'de yayınlanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde Berker, Güzide, Rıfat, Gamze, Mert, Batuhan, Dilara ve Eray potaya giden yarışmacılar olmuştu. İşte MasterChef All Star'da elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef all Star'da bu akşam sezonun ilk eleme heyecanı yaşanacak. Geçtiğimiz gün yayınlanan bölüm ile eleme potasına giden son yarışmacı 2019 sezonunda yarışan ve All star kadrosuna ilk seçilen isim olan Güzide olmuştu.

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Bu akşamki bölümde iki etaptan oluşan eleme oyunu oynanacak. İlk etapta yatarıcılık yemeği yapacak olan yarışmacılardan ikinci tura kalanlar şef tabağı yapacaklar.

MASTERCHEF ALL STAR'DA İLK ELENEN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef All Star'da ilk eleme heyecanında geri sayım devam ediyor. İlk aşamada yer fıstığı verilen yarışmacılardan yaratıcılık menüsü çıkartmaları istendi.

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İkinci tura kalan yarışmacılardan şef tabağı yapmaları istenecek. MasterChef All Star'da ilk elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

Elenen isim belli olduğunda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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