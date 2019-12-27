MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı! MasterChef yarı finalistleri kimler?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de finale iki gün kala sürpriz bir ayrılık yaşandı. Pazar akşamı büyük finalle ekrana veda edecek olan MasterChef'te son 4 yarışmacı arasına giren isimlerden biri elendi.

YARIŞMACILAR ŞEFLERDEN KAÇ PUAN ALDI?

MasterChef final haftasındaki ilk eleme oyununda Güzide, Ekin ve Alican karşı karşıya geldi. Şefler ilk olarak meşhur bir meze olan topik yapılmasını istedi. Kendilerine verilen süre içinde topik yapmaya çalışan yarışmacılar, yeteneklerini gösterdikleri tabaklarını şeflere sundular. Ünlü şefler ise tadımları sonrasında yarışmacılara puanlarını verdiler. İlk turda Ekin 13, Alican 17 puan alırken, en beğenilen yemek ise Güzide'nin yaptığı oldu. Güzide ilk turda şeflerden 22 puan topladı.

Günün ikinci oyununda ise yarışmacılar tatlı yaparak yarıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ikinci oyunda Ekin toplamda 29 puanda kalırken, Alican 36, Güzide ise 43 puana ulaştı.

Günün son oyununda ise Ekin diğer yarışmacılarla arasındaki farkı kapatabilmek için ter döktü. Şeflerin istediği et yemeğini yarışmacılar 1 saat 10 dakikalık süre içinde yapmaya çalıştı. Yemeklerini hazırlayan yarışmacılar tadım için jüri karşısına çıktı.