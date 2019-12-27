MasterChef'te kim elendi? Mehmet Şef gözyaşlarını tutamadı! MasterChef yarı finalistleri kimler?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'de finale iki gün kala sürpriz bir ayrılık yaşandı. Pazar akşamı büyük finalle ekrana veda edecek olan MasterChef'te son 4 yarışmacı arasına giren isimlerden biri elendi.
MasterChef final haftasındaki ilk eleme oyununda Güzide, Ekin ve Alican karşı karşıya geldi. Şefler ilk olarak meşhur bir meze olan topik yapılmasını istedi. Kendilerine verilen süre içinde topik yapmaya çalışan yarışmacılar, yeteneklerini gösterdikleri tabaklarını şeflere sundular. Ünlü şefler ise tadımları sonrasında yarışmacılara puanlarını verdiler. İlk turda Ekin 13, Alican 17 puan alırken, en beğenilen yemek ise Güzide'nin yaptığı oldu. Güzide ilk turda şeflerden 22 puan topladı.
Günün ikinci oyununda ise yarışmacılar tatlı yaparak yarıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ikinci oyunda Ekin toplamda 29 puanda kalırken, Alican 36, Güzide ise 43 puana ulaştı.
Günün son oyununda ise Ekin diğer yarışmacılarla arasındaki farkı kapatabilmek için ter döktü. Şeflerin istediği et yemeğini yarışmacılar 1 saat 10 dakikalık süre içinde yapmaya çalıştı. Yemeklerini hazırlayan yarışmacılar tadım için jüri karşısına çıktı.
MasterChef son bölümde 3 ayrı etapta yarışan Güzide, Ekin ve Alican arasından elenen isim belli oldu. Üç ayrı yemekte şeflerden en yüksek puanı alan yarışmacı Güzide oldu. En az puanı toplayan yarışmacı olan Ekin ise MasterChef'in 4.'sü olarak yarışmaya veda etti.
MasterChef Türkiye'ye veda eden ve MasterChef''in dördüncüsü olmaya hak kazanan Ekin'in stüdyodaki son sözleri şefleri ve yarışmacı arkadaşlarını duygulandırdı.
Veda konuşmasında gözyaşlarını tutamayan Ekin, "Bu ceketlere kavuştum en büyük hedefimdi. Böyle bir hafta geçsin istemedim. Ustalığımla akıllarda daha iyi kalmak isterdim. Eğer size layık olduysam ne mutlu bana. Biz 20 kişi başladık. Dördüncü olmak da çok değerliydi benim için" ifadelerini kullandı. Yarışmadaki sertliğiyle bilinen Mehmet Yalçınkaya'nın ise Ekin'in konuşması sırasında ağlaması dikkat çekti.
MasterChef'in yarı finali 28 Aralık Cumartesi akşamı ekrana gelecek. MasterChef'te Cemre ilk yarı finalist olmayı başarmıştı. Yarı finalde Cemre, Alican ve Güzide büyük finale kalabilmek için mücadele edecek. Yarı finalde yarışmacılar 3 ayrı oyunda yarışacak. Şeflerden toplam 90 puan üzerinden en az oyu alan bir yarışmacı elenecek.
MasterChef Türkiye 2019'un büyük finali ise 29 Aralık Pazar akşamı canlı yayınla TV8 ekranlarında olacak. Finale kalan 2 yarışmacı, şeflerin istediği 3 yemeği yaparak puan toplamaya çalışacaklar. Gece sonunda üç jüri üyesinden en yüksek puanları alan yarışmacı MasterChef 2019'un şampiyonu olacak.
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