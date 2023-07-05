MasterChef'te kim kazandı, ana kadroya kim girdi? 4 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren 18. isim!

MasterChef All Star 2023 kadrosu şekillenmeye devam ediyor. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde devam eden yarışmada ana kadro mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. 4 Temmuz Salı akşamı MasterChef'te ana kadroya giren 18. yarışmacı belli oluyor. Son 3 önlüğün kaldığı yarışmada heyecan dorukta. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı ana kadroya girdi? İşte 4 Temmuz 2023 MasterChef All Star'da ana kadroya giren yarışmacı...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk 17 isim belli olmuştu.
4 Temmuz Salı akşamı MasterChef Türkiye All Star'ın 18. yarışmacısı da belli oldu. Ana kadroya giren 18. isim Ayaz Geçer oldu.
1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019
2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020
3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021
4. Grup
Çağatay - 2022
Büşra - 2022
Ayaz - 2022
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022