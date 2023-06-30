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  4. MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

30.06.2023 22:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler sıklıkla sorgulanıyor. Kadroya girebilen ilk 14 isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef All Star 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. MasterChef'in yedek yarışmacıları da bugün belli oluyor. Peki,MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oluyor. Kazanan yarışmacılar henüz açıklanmadı.
MASTERCHEF KAPAK

MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup
Güzide - 2019
Suna - 2019
Eda - 2019
Batuhan - 2019
Rıfat - 2019

2. Grup
Sefa - 2020
Tanya - 2020
Esra - 2020
Eray - 2020
Berker - 2020

3. Grup
Sergen - 2021
Burcu - 2021
Tahsin - 2021
Dilara - 2021
Mert - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022

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