MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı yedek kadroya girdi? İşte 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler!

MasterChef All Star 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı yarışmada çekişmeli mücadeleler yaşanacak. MasterChef All Star 14 Haziran'da yayın hayatına başladı. İlk olarak ana kadroya girmeye hak kazanan yarışmacı Güzide olmuştu. MasterChef'in yedek yarışmacıları da bugün belli oluyor. Peki,MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? 30 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim kim oldu?

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oluyor. Kazanan yarışmacılar henüz açıklanmadı.



MASTERCHEF ALL STAR ANA KADROSU

1. Grup

Güzide - 2019

Suna - 2019

Eda - 2019

Batuhan - 2019

Rıfat - 2019

2. Grup

Sefa - 2020

Tanya - 2020

Esra - 2020

Eray - 2020

Berker - 2020

3. Grup

Sergen - 2021

Burcu - 2021

Tahsin - 2021

Dilara - 2021

Mert - 2021

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022