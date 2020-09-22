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MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 23:30 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 22 Eylül Salı ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'te Uğur'un kaptan olduğu mavi takım ile Emir'in kaptan olduğu kırmızı takım dokunulmazlık oyununda yarıştı. Ünlü şefler, haftanın ilk dokunulmazlık oyununda takımlardan salaş balıkçı konseptinde bir menü hazırlamalarını istediler. Peki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık oyununu kazanan takım

MasterChef 2020'nin en önemli oyunlarından olan takım dokunulmazlığında, yeni takımlar ilk defa karşı karşıya geldi. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda konsept salaş balıkçı menüsü oldu. Şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu takımlardan kırlangıç çorbası, levrek marin, istavrit tava, uskumru pilavi ve fırında helva yapmalarını istediler.

22 EYLÜL MASTERCHEF 2020'DE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef'te mavi takım ile kırmızı takım, dokunulmazlık mücadelesi verdi. Düelloyu kazanan Uğur, mavi takıma beş dakika süre avantajı kazandırmıştı. Oyunda mavi takımın 45 dakika, kırmızı takımın 40 dakika süresi vardı. Takımlar, bu süre içinde altı çeşit yemek yapmak zorundaydı. Süre sonunda şefler, yapılan yemeklerin tadımını yaptı.

MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan ve "salaş balıkçı" menüsünde en başarılı tabakları çıkaran takım şeflerin oybirliği ile belirlendi. Oyuna avantajı başlayan mavi takım, MasterChef'te 1. dokunulmazlık oyununu kazandı.

MAVİ TAKIM VE KIRMIZI TAKIM HANGİ YARIŞMACILARDAN OLUŞUYOR?

MasterChef'teki son kaptanlık oyununun ardından mavi takım kaptanı olan Uğur ve onun seçtiği krmızı takım kaptanı Emir, geriye kalan yarışmacılardan tek tek isimler söyleyerek yeni takımları oluşturdu. İşte, MasterChef'te bu haftanın takımları...

Mavi takımda Uğur, Furkan, Serhat, Barbaros, Tanya, Duygu, Sefa ve Celal yer aldı. Kırmızı takım kaptanı Emir ise ekibine Esra, Berker, Özgül, Ayyüce, Eray, Ebru ve Walison'u seçti.

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