MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen 70. bölümünde yarışmacılar, masterclass eğitimi aldılar. Masterclass eğitiminin konusu ise çikolata oldı. Eğitim sonrasında MasterChef 2020 yarışmacılarından birisi, masterclass ödülü kazandı.

MASTERCHEF’TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterClass’ta yarışmacılar, çikolata konusunda eğitim aldı. Bu eğitim sonunda teknikleri en iyi şekilde kullanan yarışmacı olan Ayyüce masterclass ödülünü kazandı.

MasterClass eğitimi sonrasında yapılacak sınavı en iyi şekilde yerine getiren Ayyüce, usta şef Sedat Yaman ile çikolata workshop eğitimi kazandı.

