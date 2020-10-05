MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

05.10.2020 00:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef'te kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye masterclass ödülünü kazanan yarışmacı

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde masterclass heyecanı yaşandı. MasterChef 2020 yarışmacıları, 70. bölümde çok özel bir çikolata eğitimi aldı. Eğitim sonunda yapılan sınav ile teknikleri en iyi şekilde kullanan yarışmacı, çok özel bir masterclass ödülü kazandı. Peki, MasterChef’te masterclass ödülünü kim kazandı? 4 Ekim Pazar MasterChef Türkiye’de masterclass ödülü ne oldu?

MasterChef Türkiye'nin 4 Ekim Pazar akşamı ekrana gelen 70. bölümünde yarışmacılar, masterclass eğitimi aldılar. Masterclass eğitiminin konusu ise çikolata oldı. Eğitim sonrasında MasterChef 2020 yarışmacılarından birisi, masterclass ödülü kazandı.

MASTERCHEF’TE MASTERCLASS ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

MasterClass’ta yarışmacılar, çikolata konusunda eğitim aldı. Bu eğitim sonunda teknikleri en iyi şekilde kullanan yarışmacı olan Ayyüce masterclass ödülünü kazandı.

MasterClass eğitimi sonrasında yapılacak sınavı en iyi şekilde yerine getiren Ayyüce, usta şef Sedat Yaman ile çikolata workshop eğitimi kazandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgiTalebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Sıla'dan tekne pozu: Gökova'nın selamı varSıla'dan tekne pozu: Gökova'nın selamı var
Levent Yüksel eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı!Levent Yüksel eşiyle ilk fotoğrafını paylaştı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

4 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum

Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı

Fatma Şahin'e büyük şok! Maymundan taşlı saldırı

MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler

MSB'den flaş açıklama: Derhal bölgeyi terk etmeliler

Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!

Sevgililerin manzara izleme keyfi kabusu döndü!

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler

MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

MasterChef balık ekmek nasıl yapılır? Danilo Şef özel yemeği balık ekmek tarifi ve malzemeleri

Sıla'dan tekne pozu: Gökova'nın selamı var

Sıla'dan tekne pozu: Gökova'nın selamı var

Fahriye Evcen'in bahçe pozlarına beğeni yağdı!

Fahriye Evcen'in bahçe pozlarına beğeni yağdı!

Hadise Düm Tek Tek şarkısıyla YouTube'da üçüncü oldu

Hadise Düm Tek Tek şarkısıyla YouTube'da üçüncü oldu

Şarkıcı Gökhan Özoğuz’dan ‘Medeni Kanun’ çıkışı!

Tarihi hatırlattı! ‘Hakikati gizlersen...’

Oyuncu Bahar Şahin kötü yorumlara sitem etti!

Sitem etti! ‘Ne bir süs bebek, ne bir kukla...’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.