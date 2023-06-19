MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? 19 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim!

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler sıklıkla sorgulanıyor. Kadroya girebilen ilk beş isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü MasterChef All Star kadrosuna giren yedek isim...
Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oldu. Kazanan yarışmacılar Mustafa ve Faruk Batuhan oldu.
MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.
Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"
Diğer isimler ise şu şekilde:
Suna
Eda
Batuhan
Rıfat
Uğur Kardaş, 2018
Cemre Uyanık, 2019
Serhat Doğramacı, 2020
Eren Kaşıkçı, 2021
Metin Yavuz, 2022