MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? 19 Haziran 2023 MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim!

MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isim merak konusu oldu. Eski sezon yarışmacılarının yer alacağı All Star'da kadroya dahil olacak isimler sıklıkla sorgulanıyor. Kadroya girebilen ilk beş isim belli olmuştu. Peki, MasterChef'te kim kazandı, yedek kadroya kim girdi? İşte 19 Haziran 2023 Pazartesi günü MasterChef All Star kadrosuna giren yedek isim...

MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

Tv8'in sevilen yemek yarışmacı MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler belli oldu. Kazanan yarışmacılar Mustafa ve Faruk Batuhan oldu.

İLK BEŞ İSİM BELLİ OLDU

MasterChef All Star'da ana kadroya giren ilk yarışmacı Güzide Mertcan oldu.

Güzide ismi açıklandıktan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Çok teşekkür ediyorum. Çok güçlü rakiplerim var ama ben onlardan önce çıktım. Şimdi yukarıdan onların ne yapabildiğini izleyeceğim. Adımı altın harflerle yazdırdım. Birinci çıktığım için çok mutluyum"

Diğer isimler ise şu şekilde:

Suna

Eda

Batuhan

Rıfat

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Uğur Kardaş, 2018

Cemre Uyanık, 2019

Serhat Doğramacı, 2020

Eren Kaşıkçı, 2021

Metin Yavuz, 2022