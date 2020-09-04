MasterChef’te MasterClass ödül oyununu kim kazandı? MasterChef Türkiye'de ödül ne oldu?

MasterChef Türkiye'de bu hafta Danilo Zanna stüdyoda İtalyan rüzgarları estirdi.MasterClass eğitiminde yarışmacılara elde ev yapımı makarna ve risotto yapmayı, bu yapımın inceliklerine dair teknikleri anlatan Danilo Şef ardından yarışmacılardan makarna hazırlamalarını istedi.

MASTERCHEF'TE 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ MASTERCLASS'I KAZANAN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef'te Danilo Şef'in anlattığı elde makarna yapımı ve incelikleri ardından Risotto yapımı ve tarifi takip etti. MasterClass eğitiminin ardından 16 yarışmacı, ünlü şefin istediği makarnayı en iyi şekilde yapabilmek için yarıştı. En iyi tabağı yapan 6 yarışmacı ise üst tura kaldı.

Bu defa yarışmacılar en başarılı risotto tabağını çıkarmak için kıran kırana bir mücadele verdi ve tüm hünerlerini sergiledi. Emir, Özgül, Uğur, Duygu, Esra ve Eray'ın hazırladığı risotto tabaklarıdan şefler sırası ile tadım yaptı. MasterClass ödül oyununu kazanan isim şeflerin kararı doğrultusunda belli oldu. Şeflerin kararıyla 3 Eylül Perşembe akşamı MasterChef 2020'de MasterClass'ın kazananı Emir Elidemir oldu.

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE OLDU?

Bu akşamki MasterClass'ın ödülünü kazanan yarışmacı Emir, İtalya'dan gelen özel bir makarna açma makinesinin sahibi oldu.

