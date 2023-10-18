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MasterChef'te Mehmet Şef'in o sorusu fitili ateşledi! Herkes şaştı kaldı, favori yarışmacı hüngür hüngür ağladı

18.10.2023 06:40 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star'da hem rakiplerine hem de zamana karşı yarışan yarışmacılarda gerginlik had safhada. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın "Lor tatlısının kaybedildiğine üzüldün mü?" diye sorması üzerine mavi takım yarışmacılarından Esra kendini savundu. Barbaros ona sert çıkınca olanlar oldu. MasterChef'e Tanya'nın gözyaşları damga vurdu.

MasterChef'te dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan Ege mutfağı lezzetleri yapmalarını istedi. Kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda ter döktü. Yarışın kazananı Metin oldu. Haftanın 1. eleme adayı Azize olurken, potaya giren ikinci isim ise Kıvanç oldu.

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MEHMET ŞEF'İN SORUSUNUN ARDINDAN OLANLAR OLDU

Tüm bu yaşananların ardından Mehmet Şef'in Esra'ya yönelttiği "Lor tatlısının kaybedildiğine üzüldün mü?" sorusu fitili ateşledi.

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MASTECHEF'TE ORTAM BİR ANDA GERİLDİ

Esra "Tatlının ne tatlısı olduğunu bile bilmiyorum" deyince takım arkadaşı Barbaros, "Lor tatlısı yapılacağını bilmiyor muydun?" diyerek sert çıktı.

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Esra, "Görmedim! Tatlıyı görmedim, reçeteyi görmedim" diyerek kendini savundu.

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"NİYE AĞLIYORSUN Kİ ŞİMDİ?"

Öte yandan Esra'nın Tanya'yı savunduğu gözlemlenirken olanlar oldu. Tanya gözyaşlarına hakim olamadı. Esra "Sana ne oldu şimdi?" diye genç yarışmacıya destek olmaya çalışırken takım arkadaşları "Ne oldu Tanya?" diyerek durumunu anlamaya çalıştı.

Tanya şeflerin önünde hüngür hüngür ağladı. Esra, sinirleri gerilen genç yarışmacıyı "Niye ağlıyorsun ki şimdi?" diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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