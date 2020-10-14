MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Didem'e sert sözler! Yemeğini tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

MasterChef Türkiye'nin 9. haftasındaki ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, Danilo Şef'in imza tabağı olan ratatouille yemeğini yaparak yarıştılar.

Ancak yarışmacılardan Didem yemeğini yetiştiremedi ve dağınık bir tabakla şeflerin karşısına çıktı.



Yemeği ilk tadan Somer Sivrioğlu, "Toparlanman lazım. Emeğine yazık" dedi.



"BU BİZE ÖZENSİZLİK"

Mehmet Şef ise tabağı görünce yemeği bile tatmadı. Mehmet Yalçınkaya, " Bu iş böyle yürümez. Sen buraya yedeklerden geldin. Herkes bir koşuyorsa sen üç koşacaksın. Bu bize bildiğin bir özensizlik. Ben olsam gece de uyumam. Burada çok çalışıp efsane olacaksın. Yoksa senin ömrün burada uzun değil" dedi.



Didem ise "Kasnağı çıkartırken çok sık dizemediğim için bozuldu. Bu defa ikinci tabağa geçtim ancak bozulduğu için orada da düzeltemedim" sözleriyle kendini savundu.



MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Ayyüce oldu.



