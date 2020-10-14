MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Didem'e sert sözler! Yemeğini tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Didem'e sert sözler! Yemeğini tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

14.10.2020 02:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Didem'e sert sözler! Yemeğini tatmadı! "Burada ömrün uzun değil"

MasterChef Türkiye'nin son bölümündeki bireysel dokunulmazlık oyununda gergin anlar yaşandı. Dokunulmazlığı kaybeden takım yarışmacıları, bireysel oyunda Danilo Zanna'nın özel tarifi olan ratatouille yapmak için kıran kırana rekabet etti. Ancak yarışmacılardan Didem şeflerin karşısına kötü bir tabakla çıktı. Didem'i eleştiren şefler arasında en sert sözler ise Mehmet Yalçınkaya'dan geldi. Mehmet Şef, Didem'e "Senin burada ömrün uzun değil" dedi.

MasterChef Türkiye'nin 9. haftasındaki ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanınca kırmızı takım bireysel dokunulmazlık oyunu oynadı. Dokunulmazlığı kazanmak isteyen yarışmacılar, Danilo Şef'in imza tabağı olan ratatouille yemeğini yaparak yarıştılar.

Ancak yarışmacılardan Didem yemeğini yetiştiremedi ve dağınık bir tabakla şeflerin karşısına çıktı.

master11
Yemeği ilk tadan Somer Sivrioğlu, "Toparlanman lazım. Emeğine yazık" dedi.
masteryemek

"BU BİZE ÖZENSİZLİK"

Mehmet Şef ise tabağı görünce yemeği bile tatmadı. Mehmet Yalçınkaya, " Bu iş böyle yürümez. Sen buraya yedeklerden geldin. Herkes bir koşuyorsa sen üç koşacaksın. Bu bize bildiğin bir özensizlik. Ben olsam gece de uyumam. Burada çok çalışıp efsane olacaksın. Yoksa senin ömrün burada uzun değil" dedi.
master33

Didem ise "Kasnağı çıkartırken çok sık dizemediğim için bozuldu. Bu defa ikinci tabağa geçtim ancak bozulduğu için orada da düzeltemedim" sözleriyle kendini savundu.

master22
MasterChef 2020 son bölümde bireysel dokunulmazlığı kazanan isim ise Ayyüce oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem olduMasumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu
Şükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldıŞükrü Özyıldız karantina kilolarını ti’ye aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Sevilen dizi için şaşırtan karar!

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çukur dizisine sürpriz transfer! Ünlü oyuncu duyurdu

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Çatı Katı Aşk dizisinde şoke eden ayrılık!

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben ve Safiye'nin su krizi! "1600 TL'lik su faturası normal değil"

Masumlar Apartmanı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Gülben ve Safiye'nin su krizi! "1600 TL'lik su faturası normal değil"

Masumlar Apartmanı 5. bölümde İnci, Han'ın diğer yüzünü gördü! Babasını boğmaya kalktı! Masumlar Apartmanı sosyal medyada gündem oldu

Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahne! Sosyal medyada gündem oldu

Kanal D yeni dizisini duyurdu! İyi Aile Babası dizisi oyuncuları kimler?

Ramo 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'in adamlarının vurduğu Ramo'ya ne olacak?

Ramo 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Cihangir'in adamlarının vurduğu Ramo'ya ne olacak?

Sadakatsiz dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Asya karşı karşıya geliyor! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Sadakatsiz dizisi 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Derin ve Asya karşı karşıya geliyor! Sadakatsiz yeni bölümde neler olacak?

Miray Daner, Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ndeki Helen rolünü anlattı

Miray Daner, Saygı: Bir Ercüment Çözer Dizisi'ndeki Helen rolünü anlattı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.