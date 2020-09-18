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  4. MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Tanya'ya sert tepki! MasterChef Tanya gözyaşlarını tutamadı

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Tanya'ya sert tepki! MasterChef Tanya gözyaşlarını tutamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 02:24 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'nin 17 Eylül Perşembe ekrana gelen son bölümünde, bireysel dokunulmazlık oyunu sırasında gergin anlar yaşandı. Şef Mehmet Yalçınkaya, tabağını yetiştiremeyen Tanya'ya "Allah bize sabır versin. Al tabağını ve git" dedi. Şeften azar işiten Tanya ise gözyaşlarına hakim olamadı.

MasterChef'te Mehmet Yalçınkaya'dan Tanya'ya sert tepki! MasterChef Tanya gözyaşlarını tutamadı

MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyununda mücadele etti. MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

TANYA, EKSİK TABAKLA ŞEFLERİN KARŞISINA ÇIKTI

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.
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Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

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"ALLAH BİZE SABIR VERSİN"

Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.

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Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı.

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MasterChef'te bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan ise Eray oldu.

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