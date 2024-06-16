MasterChef'te Sena'nın hikayesi izleyicileri gözyaşlarına boğdu! "Annemi ben ölü buldum"

MasterChef 2024 yeni sezonu başladı. Yarışmanın jüri koltuğunda ise Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya bulunuyor.

Birçok ismin katıldığı seçmelerde dikkat çeken bir isimde Mersin'den katılan Sena oldu. Hikayesi ile gözyaşlarına boğan Sena yemeğini bitirdiğinde ise büyük bir şok yaşadı.

Somonun narenciye sosunu arabada unuttuğunu son anda fark eden Sena gözyaşlarına hakim olamadı. Yemeği ise yetişmedi, yarım kaldı.

"YÜZÜNÜ AÇTIĞIMDA ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETTİM"

Sena'nın hayat hikayesi ise hem ekran başındakilere hem de jüriye duygusal anlar yaşattı. Annesinin ölüm anını anlatan Sena şunları ifade etti:

"Beraber uyuyorduk öldüğünde. Annemi ben ölü buldum. Kimse yoktu yanımda ablam, babam yoktu şehir dışındaydılar. Sabah yumurta haşlamak için uyanmıştım, kahvaltı hazırlayacaktım. Haşlanmış yumurtayı çok severdi annem. Kalktığımda yüzü kapalıydı. Hiç o şekilde düşünmedim, daha sonra yüzünü açtığımda öldüğünü fark ettim. 9 yaşında bir çocuksunuz annenizin öldüğünü biliyorsunuz ama öldü diyemiyorsunuz. Bir şey oldu kurtaralım diyorsunuz. Yani bu benim için çok travmatik bir süreçti. Çok zor atlattım iyi ki ablam yanımdaydı. Babam da annemle beraber zaten öldü. Bu hayatta bu zamana kolay gelmedik. Tırnaklarımızla kazıya kazıya geldik. Ellerim nasır tuttu tahta kaşık kullanmaktan. Çırpma teli ile bir şeyler çırpmaktan. Zor süreçlerden geçtik yani ve en çok da annemin için kızıyla gurur duymasını istiyorum. Ve onu başaracağım şefim."

Somer Şef'in 'Babam öldü derken ruhsal olarak diyorsun galiba?' sorusuna ise Sena, "Evet ruhsal olarak öldü şefim evlendi çünkü, evlendikten sonra üvey annem vardı. Ve biz evden ayrılmak durumunda kaldık. Çok ağır sıkıntılar sorunlar yaşadık. Hiçbir şey hayal ettiğimiz gibi olmadı bu hayatta. Ama ben hep hayal ettiğimiz gibi çiziyorum bu hayatı" yanıtını verdi.





