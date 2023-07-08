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MasterChef'te Somer Şef ve Danilo Şef o yarışmacıya bakamadı, nedeni şaşırttı! "Bakamıyorum abi"

08.07.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef All Star sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Seyircilerin heyecanla beklediği Somer Sivrioğlu'nun yeni bölümde yer alması izleyicileri heyecanlandırdı. Öte yandan yeni bölüm fragmanında Danilo Zanna ve Somer Şef’in bir yarışmacıya bakamaması ve aralarında yaşanan diyalog ise gündem oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı merak konusu haline gelmişti. Yeni bölüm fragmanı Sivrioğlu’nun hayranlarını sevindirdi. Fragmanda Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı.

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“BAKAMIYORUM ABİ”

Mynet'in haberine göre tadım aşamasında Danilo Zanna Vural'ın yanındayken Somer Sivrioğlu'nu yanına çağırdı ve "Sen görmedin, gördün mü" diye sordu.

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Sivrioğlu merakla bakarak "O ne lan" dedi, daha sonra ise bakamayarak kafasını çevirdi.

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BOYNUNDAKİ PİERCİNGİ OLAY OLDU

Danilo Zanna "Hala bakamıyorum abi" dedi. Vural'ın piercingini dışarıya doğru çekmesinin ardından ise Danilo Şef "No, no, no yapma ya" derken Somer Şef ise oradan uzaklaştı.

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Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Vural Burnaz yedeklerden ana kadrosunun yedek yarışmacısı olmak katılmak için mücadele ediyor.

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