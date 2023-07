MasterChef'te Somer Şef ve Danilo Şef o yarışmacıya bakamadı, nedeni şaşırttı! "Bakamıyorum abi"

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star sezonunda Somer Sivrioğlu’nun neden olmadığı merak konusu haline gelmişti. Yeni bölüm fragmanı Sivrioğlu’nun hayranlarını sevindirdi. Fragmanda Mehmet Şef “Çok sevdiğimiz bir şef, canımız, kardeşimiz, arkadaşımız” diyerek Somer Şef’i çağırdı.

“BAKAMIYORUM ABİ”

Mynet'in haberine göre tadım aşamasında Danilo Zanna Vural'ın yanındayken Somer Sivrioğlu'nu yanına çağırdı ve "Sen görmedin, gördün mü" diye sordu.

Sivrioğlu merakla bakarak "O ne lan" dedi, daha sonra ise bakamayarak kafasını çevirdi.

BOYNUNDAKİ PİERCİNGİ OLAY OLDU

Danilo Zanna "Hala bakamıyorum abi" dedi. Vural'ın piercingini dışarıya doğru çekmesinin ardından ise Danilo Şef "No, no, no yapma ya" derken Somer Şef ise oradan uzaklaştı.

Yarışmanın sevilen isimlerinden biri olan Vural Burnaz yedeklerden ana kadrosunun yedek yarışmacısı olmak katılmak için mücadele ediyor.