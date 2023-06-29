MasterChef'te tansiyon yükseldi! Mehmet Şef o yarışmacıya çok sert çıktı 'Abarttın Şef'

MasterChef All Star tüm heyecanıyla devam ediyor. Yayınlanan yeni bölümde tabağı değerlendirmeye alınmayan MasterChef İbrahim, şeflerden izinsiz tabağındakilerin tadına bakınca olanlar oldu.

Bu hafta yayınlanan bölümlerde Somer Şef'in yerine Şef Murat Bozok 3. jüri üyesi olarak yer alıyor.

2021 sezonunda yarışmış olan ibrahim Cingözler, bu yıl MasterChef All Star kadrosuna girebilmek için ter döküyor.

İlk turda başarılı bir Jambalaya yapan MasterChef İbrahim, ikinci tura kalmayı başardı.

MEHMET ŞEF SERT ÇIKTI

İkinci turdaki yarışmacılardan verilen malzemelerle yaratıcılık tabağı isteyen şefler, yaptığı hata nedeniyle MasterChef İbrahim'in tabağını değerlendirmeye almadı.

İbrahim değerlendirilmeye alınmayan tabağından tadım yapınca ortalık karıştı.

Şeflerden izinsiz tadım yapan İbrahim Mehmet Şef'ten azar yedi. Oldukça sinirlenen Şef Mehmet Yalçınkaya, yarışmacıya oldukça sert çıktı.

Sosyal medyada en çok konuşulan konular listesinde yer alan MasterChef All Star'a 'Abarttın ama şef', 'Hem adamın tabağını kabul etme hem de yemesine izin verme', 'Afiyet olsun İbrahim' gibi yorumlar geldi.

