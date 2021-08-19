MasterChef'te yarışmacı Nejdet yaptığı hata sonrası yıkıldı! Gözyaşlarına boğuldu!

MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna gidecek 14. yarışmacı son bölümde belli oldu. MasterChef'teki ilk turda yarışmacılar sac tava ve pilav yaparak şeflerin karşısına çıktı.

İKİ YARIŞMACININ YEMEĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI!

MasterChef Türkiye'de iki yarışmacı, final turunda talihsiz bir olay yaşadı.



Şefler, yemekleri ocakta unutan iki yarışmacının yemeğini değerlendirmeye almadı.

Nejdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı. İki yarışmacı da bu olay sonrasında adeta yıkıldı.

İddialı yarışmacılardan Nejdet ise şeflerin kararı sonrasında gözyaşlarına boğuldu.

Yere çömelerek gözyaşı döken yarışmacıyı, arkadaşları teselli etmeye çalıştı.

Bir süre kendine gelemeyen yarışmacı stüdyodan ayrılmak zorunda kaldı.



Daha sonra geri gelen Nejdet yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

