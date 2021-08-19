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MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte 18 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

19.08.2021 00:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 17 Ağustos Salı ekrana gelen 41. bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele etti. İlk turda yarışmacılar sac tava ve pilav yaparak yarıştı. Final turuna kalan isimlere ise ana ürün olarak patlıcan verildi. Yarışmacılar bu turda yemek yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef ana kadrosuna giren 14. yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye'de kim kazandı? İşte 18 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni haftasında son gruptaki yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. MasterChef 2021’de ana kadroya giren 14. yarışmacı belli oldu.

İKİ YARIŞMACININ YEMEĞİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMADI!

MasterChef Türkiye’de ünlü şefler, ilk bölümde yarışmacılardan sac tava ve yanında şehriyeli pilav istedi. Bu yemeklerin yapması için yarışmacılara 40 dakika süre tanındı. Süre sonunda Mehmet Yalçınkaya yemeği değerlendirirken dikkate alınması kriterleri açıkladı.

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MasterChef Türkiye final turunda talihsiz bir olay da yaşadı. Şefler, yemekleri ocakta unutan iki yarışmacının yemeğini değerlendirmeye almadı. Nejdet ve Atakan, süre bitiminde yemeklerini ocaktan sunum tahtasına koymadıkları için değerlendirme dışında kaldı. İki yarışmacı da bu olay sonrasında adeta yıkıldı. Yarışmacıları, arkadaşları bu üzücü olay karşısında teselli etmeye çalıştı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Şeflerin tadımları sonucunda ilk turda Suzan, Emre, Hüsnü, Yiğit, Safanur ve Pelin başarılı oldu ve sonraki tura geçti.

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Yaratıcılık oyununda ana ürün patlıcan idi. Ve bu ürünle yapılacak yemek için verilen süre ise 40 dakika. Süre sonunda şefler, tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Buna göre altıncı Suzan, beşinci Hüsnü, dördüncü Emre, üçüncü Yiğit oldu. MasterChef 2021'in ana kadrosuna kalan 14. yarışmacı ise Safanur Bol oldu.

Safanur Bol

MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef'te ilk gruptan ana kadroya giren isimler, Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak oldu.

8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral ve Hasan Biltekin oldu.

Bu hafta başlayan üçüncü grubun mücadelesinde önlüğü kaparak ana kadroya girenler Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı, Mert Yılmaz oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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