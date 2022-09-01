MasterChef'te yarışmacılar arasında büyük gerilim! "Sakin ol" diye tepki gösterdi

MasterChef'te haftanın son takım oyunu dışarda gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları sezonun ilk dış oyununu İzmir'de gerçekleştirmiş oldu. Yeni bölümdee yresel tatların hazırlandığı oyunda, sürekli tansiyonun yükselmesi dikkat çekti.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACILAR ARASINDA BÜYÜK GERİLİM!

Yarışmanın İzmir'de çekilen yeni bölümünde yarışmacılardan Barış, Kıvanç'a "Sen enginarın tadına bakmadın mı" diye soru yöneltti. Oldukça gergin olduğu görülen Barış'ın sorusuna karşılık Kıvanç ise tadına baktığını belirtti. Ancak Barış'ın tekrar tekrar sorması Kıvanç'ı kızdırdı.

"NİYE BU KADAR GERGİNSİN?"

Yarışmacılardan Kıvanç'ın sonunda dayanamayıp "Niye bu kadar gerginsin" şeklinde tepki göstermesi dikkat çekti.

Takımdaki bir diğer isim Çağatay ise "Tamam sakin ol" sözleriyle Barış'a çıkıştı.

