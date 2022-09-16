MasterChef'te yarışmacılar şeflerin önünde birbirine girdi! "İnsanların psikolojisini bozuyorsun!"

MasterChef Türkiye'de haftanın eleme adayları belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te Barış'ın Fatma Nur'a sarf ettiği sözler damga vurdu. Fatma Nur, Mehmet, Somer ve Danilo Şefin önünde hüngür hüngür ağladı.

MasterChef Türkiye'de oylama sırasında Ayaz'ın Kıvanç'ın adını vermesi takım arkadaşları tarafından eleştirildi. Kıvanç ise Ayaz'a "Artık seninle gönül bağım kalmadı" dedi.

MASTERCHEF BARIŞ FATMA NUR'A YÜKLENDİ

Oylama sırasında öne çıkan Barış ise Fatma Nur'a yüklendi.

Barış, konuşmasına "Sana söyleyecek hiçbir sözüm yok. Bu saatten sonra kesinlikle benimle muhattap olma tamam mı? Git ne yapıyorsan yap. Burada senin yaptığı sert hareket inan ki kimseyi ilgilendirmiyor." diye başlarken, onun sözlerini "Sakin ol, lütfen! Bak sakin ol, tamam mı?" diye bölen Fatma Nur, yarışmacının sinirlenmesine neden oldu. Bunun üzerine Barış açtı ağzını yumdu gözünü.

"SENİN KARŞINA GEÇİNCE ELİM AYAĞIM TİTREMEYE BAŞLADI"

Barış sözlerini "Benim artık senin karşına geçince elim ayağım titremeye başladı. İnsanların psikolojisini bozuyorsun.Burası şov dünyası değil. Şovu git dışarıda yap." diyerek sonlandırdı. Sıra Fatma Nur'a geldiğinde ise olanlar oldu.

Fatma Nur oylama sırasında korkak olduğunu söyleyen Barış'a tepki gösterdi.

Barış'ın "Öyle bir korkak ki; ben hayatımda bu kadar korkak insan görmedim." demesi üzerine "Sen var ya, korku neymiş gösreceksin" diyen Fatma Nur, aldığı "Görürüz, evime gönder beni Fatma Nur." sözlerini ise duymazdan geldi.

"SENİ KİMSE SEVMİYOR!"

Fatma Nur, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'na dönerek "Barış bir daha kaptan olursa lütfen beni almasın." dedi. Yarışmacı arkadaşı Fatma Nur'un antipatik olduğunu söyleyen Barış "Fatma Nur seni kimse sevmiyor." dedi.

Fatma Nur, Vural'ın da kendisi hakkında ağır konuşması üzerine gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Şef bunun üzerine Fatma Nur'a "Sen kendini iyi hissetmiyorsan çıkabilirsin." dedi .

Öte yandan Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyesi olduğu MasterChef'te bu hafta potaya giren isimler, Vural, Atike, Fatma Nur, Barış, Kıvanç ve Melih oldu.

