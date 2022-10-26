MasterChef’te yeni konsept! İşler iyice zorlaştı… Yarışmacılar şaştı kaldı

MasterChef’in yeni bölümünde yarışmacılar yeni konsepte yarışacaklar. Şef Somer Sivrioğlu yaptığı açıklamada yeni konseptiğin daha zor olduğunu söyledi ve ‘Bu sefer işin içinde hem ülke var, hem protein var, hem de sebze var.' dedi. Bu açıklamanın ardından yarışmacılar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

DÜELLO YAPACAKLAR

Yeni konseptte yarışmacılar ülkelere özgü verilen yiyeceklerden en iyi yemeği yapmaya çalışacaklar. Metin ve Barış Fransa mutfağında yarışacaklar. Bonfile ve soğanın kullanıldığı yaratıcı bir yemek yapacaklar. Hindistan mutfağında yarışacak olan Tayfun ve Tolga tavuk ve pırasa, İspanya mutfağında yarışacak olan Serpilay ve Gamze ciğer ve patates, İtalya mutfağında yarışacak olan Büşra ve Kıvanç dil ve pancar, Japonya mutfağında yarışacak olan Fatma Nur ve Ayaz karides ve kereviz kullanacaklar.

Yağız ve Görkem Lübnan mutfağında kuzu ve karnabahar ürünlerini kullanacaklar. Kaptan Burak ve Burak Kaya ise kuzu kıyma ve chilli kullanarak Meksika mutfağından bir lezzet yapacaklar.

