MasterChef'te yine aynı skandal! Şeflerden azar yiyince ne yapacağını şaşırdı: "Vallahi çok utanıyorum!"

MasterChef Türkiye'de daha önce malzeme listesine ilişkin bilgilere göz gezdirirken yakalanan Fatma Nur, benzer bir olay sebebiyle Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan yine azar yedi. Şefler, genç yarışmacının bu tutumuna sinirlenirken hem Fatma Nur hem de takımı zor durumda kaldı. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya; MasterChef yarışmacısı Fatma Nur'u ikaz etti.

Mehmet Şef, yarışmacıların yaptıklarını incelerken Mavi takım yarışmacısı Atike'de bir kağıt olduğunu fark etti.

MEHMET ŞEF'TEN MAVİ TAKIMI TEDİRGİN EDEN SORU

"Bana bakın hepiniz!" diye mavi takım yarışmacılarına seslenen Mehmet Şef, "Bu kimin yazısı" diye sordu.

Yarışmacılar tedirginlik yaşarken Fatma Nur'un adı verildi. Mehmet Şef'in o notun buraya nasıl geldiğini sorması üzerine Fatma Nur "Ben götürdüm şefim" diyerek duruma açıklık getirdi.

Çağatay ise notu Tayfun'un kendisine verdiğini, kendisinin Tolga'ya, Tolga'nın da Atike'ye ulaştırdığını söyledi. O sırada Fatma Nur'un görüntüsü ekrana getirildi ve genç yarışmacının "Tayfun ağabey peçeteyi gönderdin mi arkaya?" diye sorduğu görüldü. Tayfun kopyayı verip veremeyeceği konusunda tereddüte düştüğünü belirtmesi üzerine "Çağatay ver, o ona iletir" diyen Fatma Nur hem takımını hem de kendini yaktı.

Peçete yazılı notları gösteren Mehmet Şef Çağatay'a "Bunun üzerinde ne yazılı olduğunu biliyor muydun?" diye sordu. Çağatay ünlü şefin sorusuna "Bakmadım" yanıtını verdi. Tayfun ise bildiğini söyledi. Şef 2 yarışmacının 3 dakika cezalı olduğunu söyleyince Atike sıranın kendine gelmemesi için şu açıklamayı yaptı:

"Ben bilmiyordum. 'Peçeteyi al' dedi. Ben de aldım. Kaldı ki yukarıda konuşuldu yemeğin nasıl yapılacağını biliyordum. Peçeteyi peçete diye aldım"

MEHMET ŞEF'TEN FATMA NUR'A BÜYÜK AZAR: "SEN YİNE BOŞ DURMUYORSUN!"

Mehmet Şef "Sen yine boş durmuyorsun yani Sana mı kaldı? Niye verdin!" diyerek Fatma Nur'u azarladı.

"SEN FATMA NUR'UN ORTAĞI MISIN?"

Mehmet Şef kopyayı göndermesinde yardımcı olan Tayfun'a dönerek "Sen de ortağı mısın?" diye çıkıştı. Fatma Nur, Tayfun'un daha fazla zor durumda kalmaması için "Şefim onun suçu yok ama ben ısrar ettim" dedi.

DANİLO ŞEF AÇIK AÇIK ALAY ETTİ: "BU KADAR KAMERANIN ARASINDA YAKALANMAMA İHTİMALİNİZ VAR MIYDI?"

Danilo Zanna "Bu kadar kameranın arasında yakalanmama gibi bir ihtimaliniz var mıydı?" diyerek yarışmacıyı ti'ye alırken Somer Sivrioğlu'da yaşananları diline doladı.

Oyun sonra erince değerlendirme sırasında yemeyi nasıl yaptığını anlatan Fatma Nur'a sinirlenen Mehmet Şef, "Sen zaten çok biliyıorsun, sormamıza gerek yok" diyerek genç yarışmacıyı ti'ye aldı. Fatma Nur çok utandığını söyledi.

"KOPYAYA HARCAYACAĞIN ZAMANI YEMEYE HARCA!"

Somer Sivrioğlu tadım aşamasında "Kopyaya harcayacağın zamanı şuna harca" diyerek Fatma Nur'a son bir kez ikazda bulundu.

FATMA NUR, ELEME POTASINDA!

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun değerlendirmeleri sonucunda haftanın ilk takım oyununun kazananı kırmızı takım oldu. Mavi takım ise kendi aralarında dokunulmazlığı almak için singapur noodle yaptı. Dokulmazlığı Çağatay aldı. Çağatay 1. eleme adayı olarak Fatma Nur'un adını verdi. Masterchef Türkiye'de eleme potasına giren 2. isim ise takım oylaması ve Çağatay'ın oyu ile Kaan oldu.

