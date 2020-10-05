MasterChef'ten bilerek elenen Duygu Acarsoy'dan veda açıklaması: Çok fazla nedenim var

MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından olan Duygu Acarsoy, geçtiğimi hafta yarışmadaki açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Evlenmek üzere olduğu kişi tarafından aldatıldığını öğrenen Duygu, zor günler yaşamıştı. Yaşadığı bunalımlı günlerin ardından ise Duygu, MasterChef'ten elenmek için yaptığı yemeği sabote etmiş ve yarışmadan elenmişti.

Şeflere kasıtlı olarak kötü yemek yaptığını itiraf eden Duygu, "Ben bile ve isteye bugün kötü tabak çıkardım. Emeğiniz hakkınız çok büyük. Ben bir akademisyenim, üniversitede eğitmen olarak çalışıyorum. O yüzden ben bir tercih yapmak zorunda kaldım ve akademik kariyerim bu durum karşısında biraz daha ağır bastı. O yüzden de bilerek ve isteyerek ben yemeğimi kötü yaptım" ifadelerini kullanmıştı.



SOSYAL MEDYADAN VEDA AÇIKLAMASI YAPTI

MasterChef Türkiye'de yaptığı itirafla damga vuran Duygu Acarsoy, elemenin ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Duygu, açıklamasında şunları ifade etti:

"Bu yazıyı yazmanın bu derece zor olabileceğini hiç düşünmemiştim. Kaç kere yazdım sildim bilemiyorum ama yine de kendimi en iyi ifade edebildiğim yol, yazmak sanırım. Öncelikle bu 3 aylık süreçte üzerimde emeği olan değerli şeflerim ve yapım ekibine sonsuz teşekkür ederim. Biraz önce hepinizin de izlediği gibi bile isteye MasterChef 2020'den çekildim. Kendimce büyük ve çok fazla nedenim var; öğretmenliğin verdiği sorumluluk hissi var, beni her zaman destekleyen kıymetli öğrencilerim var, mecbur mücbir sebebim, yarışma süresince okuldaki programı uzaktan götürme şansım varken son dakika senatonun canlı ders istemesiyle yarışmadan ayrılma kararı aldım. Yürüdüğüm yolda çok şey öğrendim çok ağladım, ağladıkça çok daha güçlendim. Bu asla bir son değil, yeni projelerle tekrar tekrar karşılaşacağız. Benimle gülüp benimle ağlayan her zaman mesajlarıyla destek olan destekçilerim hakkınızı helal edin. Yeniden güzel günlerde görüşmek dileğiyle."





