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  4. MasterChef’ten elenen Uğur şeflere sitem etti! Tahsin Küçük dayanamadı

MasterChef’ten elenen Uğur şeflere sitem etti! Tahsin Küçük dayanamadı

02.10.2023 07:25 | Son Güncelleme:
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MasterChef All Star sezonunda dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Yarışmaya yeni katılan eski sezon şampiyonlarından biri olan Uğur Kardaş eleme potasında yer alıyordu. Kıran kırana geçen mücadelelerin ardından MasterChef’e veda eden Uğur Kardaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

MasterChef’te yarıştığı sezonda şampiyon olan Uğur Kardaş, 2018 sezonunda mücadele etmişti. Yarışmaya yeniden dahil olan ve All Star sezonundaki performansı merakla beklenen Kardaş bu hafta Kırmızı Takım’da yarışıyordu.

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Eren’in kaptanlığında yarışan Uğur Kardaş eleme potasına giren isimler arasında yer almıştı. Dün akşam oynanan eleme oyununda ise yarışmaya veda eden isim Kardaş oldu.

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DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan MasterChef yarışmacısı elenmesinin ardından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine topladı. Uğur Kardaş Instagram hesabından yayınladığı pozlarına “Ben sonuna kadar tabağımdan memnunum. Nasibim buymuş ne diyeyim... Teşekkürler” notunu düştü.

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SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Uğur Kardaş'ın paylaşımını beğenenler arasında Tahsin Küçük de yer aldı. Yarışmacı arkadaşlarından Ayaz Geçer ise iyi dileklerde bulundu.

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Kardaş'ın takipçileri "Bence hakkını yediler", "Kurgudan başka bir şey değil", "Yarışmaya geç gelmek dezavantaj", "Sen istediğin kadar tabağından memnun ol, orada 3 tane şef var. Açıklaman hiç hoş değil" yorumlarında bulundu.

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Masterchef Tahsin Küçük ele

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