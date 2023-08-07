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    MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Püf noktalarıyla tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

    07.08.2023 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Tulumba tatlısı tarifi MasterChef izleyicileri tarafından merak edildi. MasterChef All Star jüri üyelerinden Mehmet şef, Danilo şef ve Somer şef yarışmacılardan tulumba tatısı tarifi yapmalarını istedi. Püf noktalarıyla tulumba tatlısının tarifi internette araştırılıyor. Peki, MasterChef tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktalarıyla tulumba tatlısı yapımı...

    Tarif Puanı
    Teşekkürler!
    Puanınız alınmıştır.
    Kaç kisilik 6
    Hazırlık Süresi 45dk
    Pişirme Süresi 10dk
    Kalori/Porsiyon -

    Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. İzmir, İstanbul mutfağında yapılır. İşte izleyicilerde merak uyandıran tulumba tatlısının en pratik ve lezzetli tarifi...

    MALZEMELER

    • 2 su bardağı (tepeleme) un
    • 2 çorba kaşığı pirinç unu
    • 100 gr margarin
    • 1.5 su bardağı su
    • Bir tutam tuz
    • 2 çorba kaşığı ararot
    • 1 çorba kaşığı toz şeker
    • 6 yumurta
    • kızartmak için;
    • Ayçiçeği yağı
    • Şerbeti için;
    • 4 su bardağı toz şeker
    • 2 su bardağı su
    • 2 çorba kaşığı limon suyu

    TARİF

    • Şerbeti için şeker ve suyu sos tenceresinde şeker iyice eriyip su ağırlaşıncaya kadar kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
    • Tereyağını tencerede eritin. 1.5 bardak su ekleyip bir taşım kaynatın. Unu azar azar ilave ederek 10 dakika kavurun. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
    • Ilınınca yumurtaları teker teker ekleyerek karıştırın. Bir tutam tuz, pirinç unu ve ararotu ekleyip karıştırın. Cıvık hamuru ucu tulumba tatlısı duyu takılmış sıkma torbasına aktarın.
    • Ayçiçeği yağını orta hararetli ateşte ısıtın. Tatlı hamurundan yağın içine 5 santim uzunluğunda sıkın.
    • Tencereyi sallayarak kızartın. Kızaran hamurları sıcakken soğuk şerbetin içinde 15 dakika bekletin. Soğuduktan sonra servis yapın.

    AFİYET OLSUN!

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