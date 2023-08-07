MasterChef tulumba tatlısı tarifi! Püf noktalarıyla tulumba tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tulumba tatlısı, kızartılmış hamurun şekerli bir şurup içinde servis edildiği bir Türk tatlısıdır. İzmir, İstanbul mutfağında yapılır. İşte izleyicilerde merak uyandıran tulumba tatlısının en pratik ve lezzetli tarifi...
MALZEMELER
2 su bardağı (tepeleme) un
2 çorba kaşığı pirinç unu
100 gr margarin
1.5 su bardağı su
Bir tutam tuz
2 çorba kaşığı ararot
1 çorba kaşığı toz şeker
6 yumurta
kızartmak için;
Ayçiçeği yağı
Şerbeti için;
4 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
2 çorba kaşığı limon suyu
TARİF
Şerbeti için şeker ve suyu sos tenceresinde şeker iyice eriyip su ağırlaşıncaya kadar kaynatın. Limon suyunu ilave edip ocaktan alın. Soğumaya bırakın.
Tereyağını tencerede eritin. 1.5 bardak su ekleyip bir taşım kaynatın. Unu azar azar ilave ederek 10 dakika kavurun. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.
Ilınınca yumurtaları teker teker ekleyerek karıştırın. Bir tutam tuz, pirinç unu ve ararotu ekleyip karıştırın. Cıvık hamuru ucu tulumba tatlısı duyu takılmış sıkma torbasına aktarın.
Ayçiçeği yağını orta hararetli ateşte ısıtın. Tatlı hamurundan yağın içine 5 santim uzunluğunda sıkın.
Tencereyi sallayarak kızartın. Kızaran hamurları sıcakken soğuk şerbetin içinde 15 dakika bekletin. Soğuduktan sonra servis yapın.
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