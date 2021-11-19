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Masterchef Tunahan Ak'ın beğendiği paylaşım şoke etti

19.11.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de sempatik tavırlarıyla dikkat çekmesine rağmen yarışmaya kısa sürede veda eden Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi.

Masterchef Tunahan Ak'ın beğendiği paylaşım şoke etti

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor. Yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğenince gündem oldu.

Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğendi.

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TUNAHAN AK KİMDİR?

Masterchef Türkiye 2021'de yarışan Tunahan Ak, 19 yaşında. Aşçılık lisesi mezunu olan Tunahan Ak, Bolu'da 4 sene yatılı okuduğunu ve 1,5 senedir Kadıköy'de çikolata imalathanesinde çalıştığını söyledi.

Hayatında bir değişiklik olması adında yarışmaya katıldığını belirten Tunahan Ak, MasterChef Türkiye'ye katılmanın da iyi bir fırsat olduğunu söylemişti. Tunahan Ak, 19 Eylül'de yarışmaya veda etmişti.


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Acun Ilıcalı Masterchef
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