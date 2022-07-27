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MasterChef Türkiye 2020'nin finalisti Barbaros Yoloğlu'nun 100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi!

27.07.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Barbaros'un son hali şaşkına çevirdi! Masterchef 2020 yarışmacıları Barbaros Yoloğlu'nun son halini görünce "Yuh bu nasıl değişim öyle?" , "Helal olsun azmin zaferi" , "Bravo aynen devam" yorumları yağdırdı.

MasterChef Türkiye 2020'nin finalisti Barbaros Yoloğlu'nun 100 günlük değişimi inanılmaz! Göbek gitti, karın kası geldi!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının 2020 yılındaki sezonunda başarılı performansıyla adından sıkça söz ettiren Barbaros Yoloğlu, finale çıkma başarısı göstermişti. Canlı yayında Serhat Doğramacı ile kıyasıya bir mücadele veren Barbaros, fenomen yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

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"TIRTILIN KOZADAN ÇIKTIĞI KELEBEK GİBİ...."

Şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanan ve Mehmet Yalçınkaya ile poz veren MasterChef yarışmacısı, "Altı ayın sonunda bir bitiş beklerken her seyin daha güçlü başlaması. Sizlerle beraber geçirdiğim sürecin sonunda kendimi bir metreyi aşamayan tırtılın kozadan çıktığı kelebek gibi hissediyorum. Kozamda geçirdiğim her an, her işte yanımızda oldunuz, önderlik ettiniz. Bir an olsun vazgeçmeden üzüntümüz ile üzülüp sevincimiz ile sevinç yaşadınız. İyi ki varsınız, iyi ki sizin gibi sadece şefler olarak değil bize aranızdaki arkadaşlıkla, dostlukla, bilgelikle işlediğiniz sanatınız ile bu büyük ailenin içinde yer verdiniz. Her şey icin sağ olun şeflerim, arkadaşlarım, abilerim" ifadelerini kullanmıştı.

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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Barbaros Yoloğlu, son paylaşımıyla magazin gündemine geldi. 28 yaşındaki aşçı, inanılmaz değişimi ile herkese büyük şaşkınlık yaşattı.

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"BU BİR SON DEĞİL, YENİ BİR BAŞLANGIÇ"

Fazla kilolarından kurtulan Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından son halini yayınladı ve şu mesajı yazdı:

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"100 günlük değişimin sonuna geldik. Bu süreçte yaşadığım zorluklarda bana yardımcı olan herkese teşekkürler. Dönem dönem zorluklar ile geçse de benim için çok güzel bir süreç oldu ve bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Şimdi sırada 100 günde üstüne ne koyabiliyoruz, o var. Vücut geliştirme bir sanat ise kendinizi sanatkarın kalemine bırakmalısınız. Bırakın sizi tüm hatları ile çizebilsin, öyle herkesin dediğine de kulak asmayın. Antrenör ile aranızdaki ikili güveniniz sonucunda sürece bağlı kalıyorsanız gelişim kaçınılmazdır. Beklemede kalın yakında bu süreçte neler yaşadık, YouTube kanalımda 2-3 bölüm aşamada yayınlayacağım."

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Barbaros'un sosyal medya paylaşımını gören MasterChef 2020 yarışmacıları ünlü aşçıyı yorum yağmuruna tuttu.
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"SURVİVOR'A MI KATILIYORSUN?"

"Bu nasıl değişim öyle?", "Bravo diyor ve alkışlıyorum", "Gençlik geri gelmiş", "Helal olsun", "Survivor'a mı katılıyorsun yoksa?" "Azim buna derim", "Efsane değişim" şeklinde yorumlar alan Barbaros'a, yakın arkadaşı Serhat Doğaramacı da alev emojileriyle destek verdi.

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