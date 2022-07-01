MasterChef Türkiye 2022 ne zaman, bu akşam mı? MasterChef Türkiye saat kaçta başlayacak?

MasterChef Türkiye 2022 yeni sezon ne zaman, saat kaçta başlayacak sorusunun yanıtı binlerce izleyici tarafından merakla araştırılıyor. Her sezon izleyicilerine heyecan dolu anlar yaşatan MasterChef Türkiye bu akşam yeni sezonuyla TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak. Peki, MasterChef Türkiye 2022 ne zaman, saat kaçta başlayacak? MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunda hangi şefler var?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ SEZON NE ZAMAN, BU AKŞAM MI?

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu bu akşam TV8 ekranlarında sizlerle olacak. Heyecan dolu yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'nin yeni sezon ilk bölümü saat 20.00'da sizlerle olacak.

MASTERCHEF JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

MasterChef Türkiye 2022 jürisinde bu sezon yine ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve İtalyan Şef Danilo Zanna yer alacak.

