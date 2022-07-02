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  4. MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

02.07.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MastercChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu dün akşam başladı. Survivor finalinin yapılmasıyla birlikte TV8 ekranlarında MasterChef Türkiye görevi üstlendi ve dün akşam binlerce kişiyi ekran başına kilitledi. MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte izleyiciler, 'MasterChef bu akşam var mı? MasterChef yeni bölüm ne zaman?' sorgulamalarını internet üzerinden yapmaya başladı. Peki, MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MasterChef Türkiye 2022'nin yeni sezonu dün akşam izleyenleri ekran başına kilitledi. MasterChef Türkiye, 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle yeni sezonuna başladı. Elemelerin yer aldığı ilk bölümde hangi yarışmacıların MasterChef ana kadrosuna gireceği merak edilirken, izleyiciler MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünün bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. Peki, MasterChef Türkiye bu akşam var mı? MasterChef Türkiye 2022 yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

MASTERCHEF TÜRKİYE BU AKŞAM VAR MI?

MasterChef Türkiye 2022 yeni sezonuyla 1 Temmuz 2022 Cuma akşamı itibariyle yayın hayatına başladı. MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü bu akşamda izleyenlerle buluşacak. Heyecan dolu yarışma saat 20.00'da yeni bölümüyle TV8 ekranlarında sizlerle olacak.

MASTERCHEF JÜRİSİNDE KİMLER VAR?

MasterChef'te geçtiğimiz sezonlar olduğu gibi bu sezonda da jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya (Mehmet şef), Somer Sivrioğlu (Somer şef) ve Danilo Zanna (Danilo şef) yer alacak.

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Masterchef masterchef türkiye
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