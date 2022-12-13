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  4. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık hangi takımın olacak? MasterChef'te bu akşam Antik Mezopotamya rüzgarı esiyor!

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık hangi takımın olacak? MasterChef'te bu akşam Antik Mezopotamya rüzgarı esiyor!

13.12.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu akşamki bölümde MasterChef'te Mezopotamya yemekleri yapılıyor. Çok köklü çeşit çeşit yemeklerin yapılacağı yeni bölümde haftanın ilk dokunulmazlığını hangi takım alacak? MasterChef Türkiye'nin son 7li takım oyunu bölümü bu akşam TV8'de ekranlara gelecek. Avantajı elinde bulunduran mavi takım dört kişi, kırmızı takım üç kişi ile yarışacak. MasterChef Türkiye'nin yayınlanan yeni bölüm fragmanında tansiyon bir hayli yüksek. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında yaşananlar...

MasterChef Türkiye'de dokunulmazlık hangi takımın olacak? MasterChef'te bu akşam Antik Mezopotamya rüzgarı esiyor!

Bu akşam yeni bölümü ekranlara gelecek olan MasterChef Türkiye'de Son yedi kişinin kaldığı yarışmada hem şartlar hem de yemekler gittikçe zorlaşmakta. Bu akşamki bölümde yarışmacılar birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış kadim topraklar olan Mezopotamya yemekleri yapacaklar. Mezopotamya bazı kaynaklarda medeniyetlerin beşiği olarak adlandırılır.

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12 aralık Pazartesi günü yayınlanan bölümde mavi takım kaptanlığında son ikiye Kıvanç ve Yağız kaldı ve kaptanlığı Yağız aldı. Yağız mavi takım kaptanlığını alarak sayı üstünlüğünü kazanmıştı. Bu akşamki bölümde Burak Kaya, kendisine mobbing yapıldığını ve diğer yarışmacılar tarafından sevilmediğini söyledi. Yarışmacıların karşı çıktığı tartışmada Ayaz, Görkem ve Kıvanç, Burak Kaya'ya sert çıktı. Özellikle Ayaz'dan arasının açık olduğu Burak Kaya'ya sert tepki geldi. Ayaz, 'Sen daha teşekkür etmeyi bilmiyorsun. Benim tarifimle potadan çıktın gelip bir teşekkür bile etmedin. Ben seninle nasıl konuşayım Burak!' diyerek tepkisini ortaya koydu. Burak Kaya, ardından Kıvanç ve Görkemle de tartıştı.

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Tartışmalı başlayan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda bakalım kazanan hangi takım olacak. Yağız'ın kaptanlığındaki Burak Kaya, Metin ve Kıvanç'lı mavi takım mı yoksa Tolga'nın kaptanlığındaki Ayaz ve Görkem'li kırmızı takım mı bu gecenin galibi olacak? Gecenin sonunda eleme potasına giden ilk yarışmacı kim olacak?

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