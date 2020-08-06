MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2020 23:08 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde duygusal anlar yaşandı. MasterChef'in ünlü jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya geçtiğimiz günlerde babasını kaybetmişti. Son bölümde yarışmacıları baş sağlığı dilediği Mehmet Şef yaptığı konuşma sırasında adeta boğazı düğümlendi. Bazı yarışmacılar ise ünlü şefin konuşması sırasında gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi

MasterChef'in jüri üyesi olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, tedavi gördüğü Bolu'daki hastanede 23 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

MasterChef son bölümdeki final turu öncesinde ise yarışmacıları Mehmet Şef'e başsağlığı dilediler.

mehmet2

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında bazı yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

mehmet3

Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!Sağlıklı yaşam trend değil bir hayat tarzıdır!
Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıtTamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt
Survivor paylaşımı! ‘Evrene gönderdiğiniz….’Survivor paylaşımı! ‘Evrene gönderdiğiniz….’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Bakan Soylu açıkladı! Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Murat Övüç'e bir şok daha! Sahneden indirip...

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Şehri yerle bir eden amonyum nitratın sahibi ortaya çıktı

Cemal Enginyurt: Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

Cemal Enginyurt: Akşener kongreyi kazanmıştı, ben iptal ettirdim

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

İş görüşmesinde iğrenç teklif!

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

Sağlık Bakanı Koca'dan o iddialara yalanlama

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

Ebru Şahin ve Cedi Osman’dan aşk pozları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Çocuklarına bayram harçlığı olarak bakın ne taktı!

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Ayrılıktan sonra şoke eden olay! 'Ona zarar vereni mahvedeceğim'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Tamer Karadağlı'dan "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna flaş yanıt

Yaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştı

Yaprak Dökümü oyuncuları yeniden buluştu! Bennu Yıldırımlar paylaştı

Sercan Yıldırım yeni gözdesini açıkladı! Bakın ünlü futbolcu kime hayran?

Sercan Yıldırım yeni gözdesini açıkladı! Bakın ünlü futbolcu kime hayran?

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner kimdir? Uğurtan Saygıner kaç yaşında ve nereli? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uğurtan Saygıner’in hayatı

Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Saygıner kimdir? Uğurtan Saygıner kaç yaşında ve nereli? Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Uğurtan Saygıner’in hayatı

Cedi Osman ve Ebru Şahin’den yeni aşk pozları! Mesafeler aşıkları ayıramadı!

Cedi Osman'dan romantik jest!

Hayko Cepkin'den sert Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

Murat Övüç tepkisi! 'Hıyarın hıyar olduğundan haberi yok'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.