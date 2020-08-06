MasterChef Türkiye'de duygusal anlar! Babasını kaybeden Mehmet Yalçınkaya'nın boğazı düğümlendi

MasterChef'in jüri üyesi olan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası Seyfettin Yalçınkaya, tedavi gördüğü Bolu'daki hastanede 23 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

MasterChef son bölümdeki final turu öncesinde ise yarışmacıları Mehmet Şef'e başsağlığı dilediler.

"GERÇEKTEN ÇOK ZOR"

Kısa bir konuşma yaparak yarışmacılara ve acı günlerinde yanında olanlara teşekkür eden ünlü şef duygusal anlar yaşadı. Şef Yalçınkaya, "Gerçekten çok zor. Somer Şef ve Danilo Şef de geldiler. TV8 yönetimi herkes oradaydı ve acımı paylaştılar. Zor bir süreçti ama bir şekilde hayat devam ediyor. Bir şeyler yapmak zorundayız. Atlacağız bu süreci. Çok teşekkür ederim" dedi. Konuşma sırasında bazı yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

Şef Somer Sivrioğlu da "İnsan bu kadar acı günlerde bir taraftan da ne kadar sevildiğini hatırlıyor. Bir etkinlikte bile göremeyeceğimiz kadar çok şefi o gün Mehmet Şef'in yanında gördük. Herkes işini gücünü bırakıp Mehmet Şef'in yanına geldi. Bu da bizi çok duygusallaştırdı" ifadelerini kullandı.

