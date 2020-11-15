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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Oylamada gerilim

15.11.2020 07:11 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de eleme adayı kim oldu? Oylamada gerilim

MasterChef Türkiye'de eleme günü ortam gerildi. Erkeklerin takımı eleme adaylarını belirlerken birbirlerini acımasız davrandı. Eray'ın birinci eleme adayı olduğu yarışmada ikinci eleme adayı ise Barbaros oldu.

MasterChef Türkiye'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bir yarışmacının MasterChef'te şampiyon olma hayallerine veda edeceği yarışmanın 100. bölüm tanıtımı yayınlandı. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelecek yarışmacılar, bir eleme adayı daha belirleyecek ve sonunda bir isim MasterChef'ten elenecek.

Peki MasterChef'e kim veda edecek... MasterChef Türkiye'nin bu haftaki eleme adayları kimler oldu?

MasterChef Türkiye'de oynanan takım oyunu ve bireysel dokunulmazlıklar sonrası 2. eleme adayı belli oldu. Bireysel dokunulmazlık oyunu sonrası gergin bir oylamanın yaşandığı MasterChef'te haftanın ikinci eleme adayı yine erkek yarışmacıların olduğu kırmızı takımdandı. Bireysel dokunulmazlık oyunu kazanan yarışmacısı Uğur oldu.

Eray, MasterChef'te bu haftanın 2. eleme adayı oldu. MasterChef'te bu hafta diğer eleme adayı ise Barbaros oldu.

OYLAMA SIRASINDA GERİLİM

MasterChef Türkiye'nin 14 Kasım 2020 tarihli son bölümünde, MasterChef bireysel dokunulmazlık için yarışan isimler, birincinin belli olmasının ardından, eleme adayını belirlemek için oylama yaptı. Oylama sırasında MasterChef Emir ile MasterChef Barbaros arasında kavga çıktı. Kaybedilen dokunulmazlık oyunu üzerinden başlayan tartışmada iki yarışmacı birbirlerine sert ifadeler kullandı. Emir Barbaros'a "Yol yapıyorsun, çok fazla konuşma" dedi.

Eray ise "Sana mı soracağım konuşup konuşmayacağımı" diyerek tepki gösterdi.


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