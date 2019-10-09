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MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 26. bölümde yaşananlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 01:39 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 26. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. Kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan Eda ilk eleme adayını belirledi. Potaya giren isim Eda'ya büyük tepki gösterdi. Peki dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef'te bu hafta eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef'in 8 Ekim Pazartesi yayınlanan 26. son bölümde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 26. bölümde yaşananlar

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Salı akşamı yayınlanan 26. bölümünde İspanyol menüsü için iki takım karşı karşıya geldi. Haftanın dokunulmazlık oyununda, patatas bravas, aioli, tortillas espanolas, jambom kroket, paella, churros menüsünü hazırlamak için yarışmacılar kendilerine verilen 50 dakika içerisinde mücadele etti.

MasterChef'in yeni bölümünde İspanyol menüsü hazırlayan yarışmacılar süre bitimi sonrası şeflerin oylaması ile karşılaştı. Kırmızı ve mavi takımdan bu hafta en iyi menüyü yapan takım mavi takım olarak seçildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cezalı olan Mustafa ise dokunulmazlık oyununda oynamadı.

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Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eda eleme adayını belirledi. Eda'nın ilk eleme adayı söylediği Açelya sinirlendi. Eda'ya tepki gösteren Açelya, ""Beni seçeceği belliydi. Benim itici olduğumu düşünüyordu. Samimiyetini inanmıyorum. Eda bunu iyi niyetinden yapmadı. Yaşına uygun olmayan şeyleri benim arkamdan söyledi" ifadelerini kullandı.

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İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından oylama ile ikinci eleme adayı belli oldu. Yapılan oylama sonucunda ikinci eleme adayı ise Faruk Batuhan oldu.

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Böylece MasterChef'te bu hafta Açelya ve Faruk Batuhan ilk eleme adayları oldu.


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