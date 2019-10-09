MasterChef Türkiye'de eleme adayları kimler oldu? Dokunulmazlığı kim kazandı? İşte MasterChef 26. bölümde yaşananlar

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 26. yeni bölümüyle ekrana geldi. MasterChef Türkiye'nin son bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları belli oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 8 Ekim Salı akşamı yayınlanan 26. bölümünde İspanyol menüsü için iki takım karşı karşıya geldi. Haftanın dokunulmazlık oyununda, patatas bravas, aioli, tortillas espanolas, jambom kroket, paella, churros menüsünü hazırlamak için yarışmacılar kendilerine verilen 50 dakika içerisinde mücadele etti.

MasterChef'in yeni bölümünde İspanyol menüsü hazırlayan yarışmacılar süre bitimi sonrası şeflerin oylaması ile karşılaştı. Kırmızı ve mavi takımdan bu hafta en iyi menüyü yapan takım mavi takım olarak seçildi.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye 26. bölümde oynanan dokunulmazlık oyununda kaybeden kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Cezalı olan Mustafa ise dokunulmazlık oyununda oynamadı.