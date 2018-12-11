MasterChef Türkiye'de elemeye kim kaldı? MasterChef'te yarı final heyecanı başladı!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık Pazartesi yayınlanan 29. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sevilen yemek yarışmasının son bölümünde yarı final heyecanı başladı ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı yarışmacıların ve şeflerin birbirlerine puan verdikleri oylama sonucu belli oldu. Meltem ve Burcu 12 puan almasına rağmen, daha önce Meltem'in 29, Burcu'nun 30 puanla gelmesi sonucu belirledi.

Meltem sadece bir puanla eleme potasına giren isim oldu.



Haftanın ilk eleme adayı olan Meltem toplamda 41 puan aldı.

FİNALE KİMLER KALDI?

MasterChef Türkiye'de geçen hafta yayınlanan bölümde finale kalan dört yarışmacı belli olmuştu. Kerem, Uğur, Meltem,Burcu ve Hakan finale gitme şansını yakaladı. Yarışmacılar finalde 100 Bin TL'lik büyük ödül için ter dökecek.



