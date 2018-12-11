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MasterChef Türkiye'de elemeye kim kaldı? MasterChef'te yarı final heyecanı başladı!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 11.12.2018 01:36 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye 29. yeni bölümüyle 10 Aralık Pazartesi akşamı ekrana geldi. Artık bireysel mücadele eden yarışmacılar elemeye kalmamak için ter döktü. MasterChef Türkiye son bölümde haftanın ilk eleme adayı 3 tur halinde gerçekleşen oyunların ardından şeflerin verdiği puanlarla belli oldu. Peki MasterChef Türkiye'de ilk eleme adayı kim oldu? İşte MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar.

MasterChef Türkiye'de elemeye kim kaldı? MasterChef'te yarı final heyecanı başladı!

TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'nin 10 Aralık Pazartesi yayınlanan 29. yeni bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Sevilen yemek yarışmasının son bölümünde yarı final heyecanı başladı ve haftanın ilk eleme adayı belli oldu.

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
MasterChef'te haftanın ilk eleme adayı yarışmacıların ve şeflerin birbirlerine puan verdikleri oylama sonucu belli oldu. Meltem ve Burcu 12 puan almasına rağmen, daha önce Meltem'in 29, Burcu'nun 30 puanla gelmesi sonucu belirledi.

MasterChef Türkiye | 30. bölüm tanıtımı İzle - MasterChef TürkiyeMasterChef Türkiye | 30. bölüm tanıtımı İzle - MasterChef Türkiye

Meltem sadece bir puanla eleme potasına giren isim oldu.
meltem

Haftanın ilk eleme adayı olan Meltem toplamda 41 puan aldı.

FİNALE KİMLER KALDI?
MasterChef Türkiye'de geçen hafta yayınlanan bölümde finale kalan dört yarışmacı belli olmuştu. Kerem, Uğur, Meltem,Burcu ve Hakan finale gitme şansını yakaladı. Yarışmacılar finalde 100 Bin TL'lik büyük ödül için ter dökecek.

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