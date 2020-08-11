MasterChef Türkiye'de Eray ve Kayhan gerginliği! Somer Sivrioğlu'den Kayhan Özekin'e uyarı

MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, final turunda ikinci etap elemeleri başladı. MasterChef'te final turuna kalan 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. MasterChef'in kritik eleme turunda ise iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında tartışma yaşandı.

ERAY'DAN KAYHAN'A TEPKİ!

MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" sözleriyle uyardı.

Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

"ŞOVUN KİMİN YAPTIĞI ÇOK AÇIK ORTADA"

İkili arasındaki tartışmanın ardından ise Somer Şef devreye girdi ve yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.