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MasterChef Türkiye'de Eray ve Kayhan gerginliği! Somer Sivrioğlu'den Kayhan Özekin'e uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2020 02:45 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışmasında final turu elemeleri devam ediyor. MasterChef'in ilk 16 yarışmacısının belirleneceği final turu elemeleri sırasında yarışmacılar Eray ve Kayhan arasında blender tartışması yaşandı. Kayhan yere düşürdüğü blenderi tekrar rafa koyunca Eray'dan uyarı geldi. Kayhan, "Tribünlere oynuyorsun" diyerek Eray'a tepki gösterirken, araya Somer Sivrioğlu girdi.

MasterChef Türkiye'de Eray ve Kayhan gerginliği! Somer Sivrioğlu'den Kayhan Özekin'e uyarı

MasterChef Türkiye'nin 10 Ağustos Pazartesi akşamı ekrana gelen son bölümünde, final turunda ikinci etap elemeleri başladı. MasterChef'te final turuna kalan 14 yarışmacıdan 8'i ana kadroya girmeye hak kazanacak. MasterChef'in kritik eleme turunda ise iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında tartışma yaşandı.

ERAY'DAN KAYHAN'A TEPKİ!

MasterChef yarışmacısı Kayhan yemek yapmak için kullandığı blenderı yere düşürmesinin ardından tekrar rafa koydu. Eray ise Kayhan'ı "Onu oraya koyma yere düştü ve kirlendi" sözleriyle uyardı.

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Diğer yarışmacılara da seslenen Eray, blenderı kaldırdı ve kimsenin kullanmamasını istedi. Yarışmadaki ilginç tavırlarıyla dikkat çeken Kayhan ise Eray'a "Hadi abi ya. Yemeğe mi sokuyorsun sanki bunu? Tribünlere oynuyor" sözleriyle tepki gösterdi.

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"ŞOVUN KİMİN YAPTIĞI ÇOK AÇIK ORTADA"

İkili arasındaki tartışmanın ardından ise Somer Şef devreye girdi ve yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.

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"BU KAPIDAN ÇIKARKEN SANA GÜLECEĞİM"

Somer Şef'ten uyarı alan Kayhan ise Eray'a "Hadi 'Evet'i aldın" dedi. Eray ise "Sen şu kapıdan çıkarken ben sana güleceğim" yanıtını verdi.

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