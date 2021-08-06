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MasterChef Türkiye'de Fikret'in 'Galatasaray' maçı örneği Tunahan'ı kızdırdı: Burası yemek programı

06.08.2021 00:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de ana kadroya kalmak isteyen yarışmacılar final turunda karşı karşı gelmeye devam ediyor. MasterChef'in son bölümünde, final turuna kalmayı başaramayan Fikret ve Tunahan arasında gergin anlar yaşandı. Fikret'in Galatasaray maçı örneğini vermesi Tunahan'ı kızdırdı. Tunahan "Buraya futbol yorumlamaya değil yemek yapmaya geldim. Kimse vakit harcamasın farklı programlara katılabilirler. Burası yemek programı" dedi.

MasterChef Türkiye'de Fikret'in 'Galatasaray' maçı örneği Tunahan'ı kızdırdı: Burası yemek programı

MasterChef Türkiye 2021'in 5 Ağustos Perşembe akşamı ekranlara gelen yeni bölümünde final turunda Fikret ve Tunahan arasında gerginlik yaşandı.

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"DÖRT GÜNDE DÖRT GOL YEDİM"

Ünlü şefler Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun karşısına çıkan Fikret, dört gündür final turuna kalamadığı için duygularını anlattı. 1988-89 sezonunda Galatasaray - Neuchatel Xamax arasındaki maç örneğini veren Fikret, "
Ben birisine iğne sokunca mutlaka çuvaldızı kendime sokarım. Eleştiri yapmadıkça gelişemez. Ben dört günde dört gol yedim. Ama bu demek değil ki beş gol atamayacağım. Galatasaray, Neuchatel Xamax'a 3-0 yenilince dönüşte Mustafa Denizli, 'Biz de 5 gol atacağız' demişti ve Galatasaray ikinci maçı 5-0 kazanmıştı. Bence o maç bu maç" dedi.

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"UTANÇ HALİNDEYİM"

MasterChef'te final turuna kalamayan bir başka yarışmacı olan Tunahan ise Fikret'in verdiği örneğe kızdı.

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Tepkisini dile getiren Tunahan "Final turuna çıkamadığım için hiç mutlu değilim. Sıfırım şu an. Buraya futbol yorumlamaya değil yemek yapmaya geldim. Kimse vakit harcamasın farklı programlara katılabilirler. Burası yemek programı. Ben çıkardığım tabaklar yüzünden konuşamıyorum ve utanç halindeyim. Örneklerimiz yemeklerimiz olmalı ve kendi yaptığım yemeklerden hiç mutlu değilim" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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