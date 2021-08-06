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  4. MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? Barbunyalı profiterol ile şefleri şaşırttı! İşte 5 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? Barbunyalı profiterol ile şefleri şaşırttı! İşte 5 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

06.08.2021 01:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de final turu ile ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. MasterChef'in 5 Ağustos Çarşamba ekrana gelen bölümünde, ilk turda yarışmacıları Tayland usulü kırmızı körili ördek ve basmati pilavı ile yarıştı. Final turuna kalan isimler ise barbunya ana ürünüyle yemek yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 5. yarışmacı da belli oldu. Ana kadroya giren yarışmacı yaptığı barbunyalı profiterol ile şeflerin övgüsünü kazandı

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? Barbunyalı profiterol ile şefleri şaşırttı! İşte 5 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran ve İbrahim Cingözler'in ardından ana kadroya giren 5. yarışmacı da belli oldu.

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MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ilk grupta yer alan yarışmacılar, yine final turu mücadelesi veriyor. Bu grupta kalan yarışmacılar, ilk aşamada Asya mutfağından bir yemekle yarıştı.

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Şefler yarışmacılardan Tayland usulü kırmızı körili ördek ve basmati pilavı yapmalarını istedi. Şefler, yarışmacılara 40 dakika süre tanıdı. Süre bitiminde şefler tadım yaparak üst tura geçen yarışmacıları belirledi.

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BARBUNYALI PROFİTEROL YAPTI!

Final turunda ise yarışmacılara verilen ana ürün barbunya oldu. Şeflerin ortak kararıyla ana kadroya giren yarışmacı Tunahan Ak oldu.

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Yarışmacı bu turda barbunyalı profiterol yaparak şeflerin takdirini kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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