MasterChef Türkiye'de herkes ekrana kitlendi! Tarifi merak ediliyor

MasterChef Türkiye'de dün akşam yöresel lezzet şöleni yaşandı. Siron tarifi hazırlayan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. İnternette aranan siron tarifi için Mynet Yemek kullanıcılarına en doğru tarifi vermek istedik, buyursunlar.

MALZEMELER

3 adet yufka

3 çorba kaşığı tereyağı

350 gram kıyma

2 su bardağı yoğurt

3 diş dövülmüş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir yemek kaşığı salça

Karabiber

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Yufkaları temiz bir zemine serin ve rulo yapın. Ardından 2 cm genişliğinde kesin.

3 yufka için de aynı işlemi uygulayın.

Yufkaları fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin.

Teflon tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritin. İçine kıymayı katın ve kavurun. Ocaktan almaya yakın baharatları ve tuzu ekleyin.

Yufkaların üzerine kıymayı serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.

Ezilmiş sarımsakla yoğurdu karıştırın. Ilıyan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin

Tereyağını tavada eritin. Üzerine salçayı ekleyin ve birkaç kez çevirin. Yoğurt sosun üzerine salçalı sosu da gezdirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

