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MasterChef Türkiye'de herkes ekrana kitlendi! Tarifi merak ediliyor

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 16.11.2020 10:57 | Son Güncelleme:
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MasterChef Türkiye'de herkes ekrana kitlendi! Tarifi merak ediliyor

Gümüşhane'nin en bilinen lezzeti siron, dün akşam MasterChef programıyla ekrana geldi. Yarışmacılar tarafından hazırlanan yöresel lezzet, ekrandaki seyircilerin de dikkatini çekti. Peki evde siroz nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'de dün akşam yöresel lezzet şöleni yaşandı. Siron tarifi hazırlayan yarışmacılar kıyasıya yarıştı. İnternette aranan siron tarifi için Mynet Yemek kullanıcılarına en doğru tarifi vermek istedik, buyursunlar.

MALZEMELER

3 adet yufka
3 çorba kaşığı tereyağı
350 gram kıyma
2 su bardağı yoğurt
3 diş dövülmüş sarımsak
2 yemek kaşığı tereyağı
Bir yemek kaşığı salça
Karabiber
Pul biber
Tuz

YAPILIŞI

Yufkaları temiz bir zemine serin ve rulo yapın. Ardından 2 cm genişliğinde kesin.
3 yufka için de aynı işlemi uygulayın.
Yufkaları fırın tepsisine yan yana gelecek şekilde dizin.
Teflon tavada 3 yemek kaşığı tereyağını eritin. İçine kıymayı katın ve kavurun. Ocaktan almaya yakın baharatları ve tuzu ekleyin.
Yufkaların üzerine kıymayı serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika pişirin.
Ezilmiş sarımsakla yoğurdu karıştırın. Ilıyan yufkaların üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirin
Tereyağını tavada eritin. Üzerine salçayı ekleyin ve birkaç kez çevirin. Yoğurt sosun üzerine salçalı sosu da gezdirdikten sonra afiyetle yiyebilirsiniz.

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