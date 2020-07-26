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MasterChef Türkiye'de künefe yapamayınca poşe yumurta istendi! (Poşe yumurta nasıl yapılır?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 11:44 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye'de ilginç anlar yaşandı. Aleyna, Beste ve Gülşah künefe yapamayınca jüri yarışmacılardan poşe yumurta yapmalarını istedi. İşte poşe yumurtayı yapabilen yarışmacı...

MasterChef Türkiye'de künefe yapamayınca poşe yumurta istendi! (Poşe yumurta nasıl yapılır?)

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de final turu öncesi düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Şeflerin 40 dakika içerisinde yapmalarını istediği künefeyi yapamayan Aleyna, Beste ve Gülşah üçlüsünden bu kez Poşe Yumurtası'nı yapmalarını istedi.

Peki Beste, Gülşah ve Aleyna'dan hangisi poşe yumurtayı pişirip bir üst tura yükselebildi?

Yarışmacılar poşe yumurta yapımında da zorlandı ve iki yarışmacı poşe yumurtayı yetiştiremedi. Şefler karar vermekte zorlanmadı ve Gülşah'ın poşe yumurtası kabul edildi. Beste ve Aleyna ise poşe yumurtayı tabağa alamadıkları ve yetiştiremedikleri için ise elendiler.

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemidir. Derin kaynayan suda pişirme yöntemi kullanılan poşe yumurta tarifinde yumurtanın akının katılaşmış, sarısının da yoğunlaşmış olması gerekiyor. Suda pişirirken yumurta beyazının asla dağılmaması gerekiyor.

İlk olarak tencereye su doldurun ve kaynamaya bırakın. Poşe yumurtanın kusursuz bir kıvam alması için suyun iyi kaynaması gerekir. Su, ocakta kaynarken yumurtanızı hazırlayın. Poşe yumurta tekniğinin en önemli noktalarından biri yumurtanın direkt suya kırılmaması. Yumurtayı önce küçük bir kaseye şeklini bozmadan kırmanız gerekiyor.

Suyu bir kaşık yardımıyla dairesel hareketlerle dikkatlice döndürün. Ardından bu girdabın ortasına kasedeki kırılmış yumurtanızı çok dikkatli bir şekilde bırakın. Poşe yumurtanız 3-5 dakika içinde hazır olacaktır.Poşe yumurtayı 3-5 dakika sonra bir süzgeç yardımıyla kaseye alabilirsiniz.

Eğer yumurtayı pişireceğiniz suya tuz ve sirke eklerseniz yumurtaların dağılma olasılığı düşer.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu programda şefler kendini ilah zannediyor. Yarışmacılara bağırma,aşağılama vs. Birisi bir gün bunları fena bozacak ve haddini bildirecek. Kardeşim ASCISINIZ sonunda
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