MasterChef Türkiye'de künefe yapamayınca poşe yumurta istendi! (Poşe yumurta nasıl yapılır?)

TV8'in fenomen yemek yarışması MasterChef Türkiye'de final turu öncesi düellolar nefes kesmeye devam ediyor. Şeflerin 40 dakika içerisinde yapmalarını istediği künefeyi yapamayan Aleyna, Beste ve Gülşah üçlüsünden bu kez Poşe Yumurtası'nı yapmalarını istedi.

Peki Beste, Gülşah ve Aleyna'dan hangisi poşe yumurtayı pişirip bir üst tura yükselebildi?

Yarışmacılar poşe yumurta yapımında da zorlandı ve iki yarışmacı poşe yumurtayı yetiştiremedi. Şefler karar vermekte zorlanmadı ve Gülşah'ın poşe yumurtası kabul edildi. Beste ve Aleyna ise poşe yumurtayı tabağa alamadıkları ve yetiştiremedikleri için ise elendiler.

POŞE YUMURTA NASIL YAPILIR?

Poşe yumurta, "poşe" tekniği kullanılarak kayısı kıvamında yumurtalar elde etmenizi sağlayan bir pişirme yöntemidir. Derin kaynayan suda pişirme yöntemi kullanılan poşe yumurta tarifinde yumurtanın akının katılaşmış, sarısının da yoğunlaşmış olması gerekiyor. Suda pişirirken yumurta beyazının asla dağılmaması gerekiyor.

İlk olarak tencereye su doldurun ve kaynamaya bırakın. Poşe yumurtanın kusursuz bir kıvam alması için suyun iyi kaynaması gerekir. Su, ocakta kaynarken yumurtanızı hazırlayın. Poşe yumurta tekniğinin en önemli noktalarından biri yumurtanın direkt suya kırılmaması. Yumurtayı önce küçük bir kaseye şeklini bozmadan kırmanız gerekiyor.