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MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? Şef Danilo açıkladı! İşte MasterChef 28. son bölümde Masterclass ödülünü alan isim

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 00:49 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye yarışması 28. son bölümüyle ekrana geldi. TV8'de yayınlanan MasterChef'in son bölümünde, Masterclass ödül oyunu heyecanı yaşandı. MasterChef'in masterclass ödül oyununda Danilo Şef'in istekleri doğrultusunda kendilerine özel pizzaları yapan yarışmacılar büyük bir rekabet içinde istediklerini yapmaya çalıştı. Peki MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte, MasterChef Türkiye'de Masterclass ödülünü kazanan yarışmacı.

MasterChef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? Şef Danilo açıkladı! İşte MasterChef 28. son bölümde Masterclass ödülünü alan isim

TV8'de yayınlanan ve jüri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanni'nin yaptığı MasterChef'in 2. sezon 28. yeni bölümüyle ekrana geldi.

MASTERCHEF'TE ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?
MasterChef'in son bölümünde yarışmacılar pizza yapmak için mutfağa girdi. Danilo Şef'in istekleri doğrultusunda yarışmacılar kendilerine özel pizzaları yapmak için mücadele etti.

MasterChef'in son bölümünde oynanan ödül oyununu kırmızı takım kazandı. Danilo Şef, yarışmacılar arasında en iyi pizzayı yapanı ve kazandığı ödülü açıkladı. En iyi yemeği pizzayı yapan Mustafa ise fırın ödülüne kavuştu.

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MASTERCHEF'TEN KİM ELENMİŞTİ?
MasterChef Türkiye'de bu hafta eleme adayları Yasin, Murat, Açelya ve Faruk Batuhan olmuştu. Eleme mücadelesinde ise şeflerin kararıyla veda eden isim Açelya oldu.

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