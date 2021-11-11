MasterChef Türkiye'de ünlü şeflerden 10 Kasım'a özel 'Sonsuzluk' isimli yemek

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikal edişinin 83'üncü yılında özlem, saygı ve minnetle anıldı.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında da ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da 10 Kasım'a özel bir tabak hazırladı. Sonsuzluk işareti olarak tasarlanan tabakta, Türkiye'nin bütün bölgelerinden gönderilen ürünler yer aldı.

"HAZIRLADIĞIMIZ TABAĞIN ADI SONSUZLUK"

Şefler, MasterChef bireysel dokunulmazlık oyununda, yarışmacılarından 'Sonsuzluk' adını verdikleri yemeği yapmalarını istedi. Şef Mehmet Yalçınkaya, "Hazırladığımız tabağın adı 'Sonsuzluk. Bu tabakla ilgili çalışmamızda Türkiye'nin bütün bölgelerinden getirmiş olduğumuz ürünler var" dedi.

"BUGÜN ÖZEL BİR GÜN VE ÖZEL BİR TABAK HAZIRLAMAK İSTEDİK"

Şef Somer Sivrioğlu ise "Haftada bir kez birimiz şef tabağı yapıyoruz. Bu tabağı ise 3 şef birlikte hazırladık. Bugün özel bir gün ve biz de özel bir tabak hazırlamak istedik. Bizim iyi yapabildiğimiz tek şey yemek ve sevgili atamızı bu şekilde anabiliyoruz. Fikirleri düşünceleri bize bıraktıkları sonsuza kadar devam edecek. Biz de buna ufak da olsa bir atıfta bulunmak istedik" ifadelerini kullandı.



Üç şefin birlikte yaptığı ve 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel 'Sonsuzluk' yemeğini en iyi yapan Eren, bireysel dokunulmazlığı kazandı.





