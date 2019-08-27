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MasterChef Türkiye ekrana damga vurdu! Acun Ilıcalı teşekkür etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:29 | Son Güncelleme

TV8'in sevilen programı MasterChef Türkiye reyting listelerinde zirvede yer adı.

MasterChef Türkiye ekrana damga vurdu! Acun Ilıcalı teşekkür etti

Yayınlandığı ilk günden beri büyük beğeni kazanan MasterChef Türkiye; pazartesi akşamı yayınlanan bölümü ile tüm kategorilerde Total, AB ve 20+ ABC1 Prime Time kuşağında birinci oldu.

Acun Ilıcalı da Instagram yaptığı paylaşımla seyircilere teşekkür etti.

acun

Dünyanın en zorlu mutfağı MasterChef Türkiye; ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve birbirinden renkli yarışmacıları ile TV8 ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor.

MasterChef Türkiye; Cumartesi, Pazar ve Pazartesi saat 20.00’de TV8’de.

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