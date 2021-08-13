MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 12 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde şeflerin istediği yemekleri en iyi şekilde yapan kişi, ismi yazılı önlüğü kazanarak adını MasterChef 2021 yarışmacıları arasına yazdırdı.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA GİREN YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye’de final turu ikinci grubun ana kadro mücadelesi ilk bölümünde astarlı sütlaç yapılması istendi. Yarışmacılara, bu klasik tatlı için verilen süre 45 dakika oldu. Zerdeli sütlaç olarak da bilinen bu klasik tatlıyı yaparken yarışmacılar çok zorlandı. Süre sonunda şefler tadım yaptıktan sonra turu geçen isimleri açıkladı. Somer şef, bu sezon ilk defa bu kadar düşük bir sayı ile final oyunu oynanacağını açıkladı. Kıvamı tutturamayan Ali Uysal gözyaşlarına boğuldu. Yarışmacıyı arkadaşları teselli etmeye çalıştı. Bu turu geçen isimler ise Hasan, Azize ve Samet oldu.

MasterChef 2021'de yaratıcılık oyununda yarışmacılara ana ürün olarak 'demirhindi' verildi. Bu ürünle yapılacak yaratıcı yemek için verilen süre ise 40 dakika oldu. Üç yarışmacı, verilen ürünle gecenin en iyi kreatif tabağını hazırlamaya çalıştı. Birbirinden lezzetli ve farklı yemeklerin hazırlandığı gecede şefler, tadım sonrasında sıralamayı açıkladı. Buna göre üçüncü Azize oldu. Günün ikincisi Samet olurken birinci olan Hasan Biltekin, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren onuncu yarışmacısı oldu.

MASTERCHEF 2021 ANA KADROSUNA GİREN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye’nin final turu 1 Ağustos Pazar günü başladı. İlk gruptan ana kadroya giren isimler; Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak idi. 8 Ağustos Pazar günü başlayan ikinci grubun mücadelesinde ana kadroya girenler Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal ve Görkem Demiral oldu.

MasterChef 2021 yedek kadrosuna giren isimler ise Sergen, Ateş, Berk, Nursima ve Mete oldu.

